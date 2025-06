iPhone 17 : violet et vert pomme pour les nouveaux coloris ?

Parmi les nouveautés attendues sur l'iPhone 17, une nouvelle rumeur concerne les coloris. Selon le leaker, Apple pourrait miser sur du violet et du vert pomme. Une information à prendre avec des pincettes, comme vous en avez l'habitude.

Ça vous emballe ?

Selon le leaker Majin Bu, Apple teste actuellement deux nouvelles couleurs pour l’iPhone 17 standard : un violet et un vert (pomme). Parmi ces deux, la teinte violet semble avoir plus de chances d’être retenue pour la version finale. Un coloris qui rappel celui de l'iPhone 14 Pro.

Pour rappel, l’iPhone 17 devrait embarquer la nouvelle puce A18, fabriquée en technologie 3 nm par TSMC. Par ailleurs, la RAM pourrait augmenter, passant de 8 Go à 12 Go sur toute la gamme, ce qui améliorerait la fluidité, la gestion du multitâche et le fonctionnement des fonctions liées à l’intelligence artificielle d’Apple.

Autre avancée majeure : la technologie d’écran ProMotion à 120 Hz, jusqu’ici réservée aux modèles Pro, serait étendue à tous les modèles de l’iPhone 17 même si légèrement différente. Ce taux de rafraîchissement plus élevé garantit une expérience visuelle plus fluide lors du défilement et des animations. De plus, l’affichage Always-On pourrait également être enfin disponible sur le modèle d'entrée de gamme. Côté connectivité, Apple introduirait sa propre puce C1 comme sur l'iPhone 16e.

L’iPhone 17 devrait être présenté officiellement en septembre 2025, probablement lors de la deuxième semaine du mois, avec une disponibilité dans le commerce prévue vers la fin septembre. Dernier rappel, c'est une simple rumeur et Majin Bu n'est pas le leaker le plus fiable bien qu'il dispose parfois de vraies infos en avance.