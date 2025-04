Finalement, tous les iPhone 17 auraient 12 Go de RAM

La série iPhone 17 devrait miser sur la puissance. Outre la puce A19, les rumeurs suggèrent que tous les modèles — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max — pourraient être équipés de 12 Go de RAM. Cette mise à niveau, un bond significatif par rapport aux 8 Go de la gamme iPhone 16, serait motivée par les exigences d’Apple Intelligence et une amélioration du multitâche. Voici les dernières informations sur ces rumeurs, leurs implications, et les principales fonctionnalités attendues.

Un coup de pouce majeur pour Apple Intelligence

Selon le leaker Digital Chat Station, qui prétend avoir des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, chaque modèle de l’iPhone 17 sera doté de 12 Go de RAM pour répondre aux besoins croissants d’Apple Intelligence. Cette information corrobore un récent rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a indiqué que l’iPhone 17 Air, Pro et Pro Max sont pratiquement confirmés pour cette mise à niveau de la mémoire vive. Le sort du modèle de base iPhone 17 reste incertain, Kuo suggérant que des contraintes dans la chaîne d’approvisionnement pourraient le limiter à 8 Go. Cependant, Apple devrait finaliser cette décision d’ici le mois prochain. Par ailleurs, Kuo vient d'expliquer que la gamme iPhone 18 de 2026 standardisera les 12 Go pour tous les modèles, avec une nouvelle technologie plus rapide.

Pourquoi passer à 12 Go ?

Plus de RAM permet à l'IA maison d’exécuter des modèles plus grands et plus sophistiqués directement sur l’appareil, améliorant la vitesse et la réactivité pour des tâches comme le traitement du langage en temps réel ou la génération d’images. Cela permet également un multitâche plus fluide, ce qui pourrait être un tremplin pour le futur iPhone Fold. Les clients pourront faire encore plus de jeux, d'édition vidéo et autres tâches gourmandes sans compromis.

Comparé aux 8 Go de l’iPhone 16, cette augmentation de 50 % de la RAM pourrait offrir une expérience utilisateur nettement plus agréable.

Cinq fonctionnalités supposées excitantes pour l’iPhone 17

Au-delà de la mise à niveau de la RAM, les rumeurs laissent entendre que la gamme iPhone 2025 apportera quelques innovations. Bien que non confirmées, voici cinq fonctionnalités supposées qui vont faire plaisir aux passionnés de technologie :

120 Hz pour tous les modèles : La série iPhone 17 pourrait enfin offrir l’écran ProMotion 120 Hz fluide d’Apple à tous les modèles, et pas seulement aux variantes Pro. Cela signifie un défilement plus fluide, une réactivité tactile accrue et une sensation premium pour tous les utilisateurs. Design plus fin pour l’iPhone 17 Air : L’iPhone 17 Air, selon les rumeurs, serait le plus fin des iPhones à ce jour, rivalisant potentiellement avec le profil élancé de l’iPhone 6. Il pourrait sacrifier certaines fonctionnalités (comme un système à double caméra) pour un format ultra-portable. Caméra frontale 24 Mpx améliorée : Des fuites suggèrent que l’iPhone 17 pourrait être équipé d’une caméra frontale de 24 Mpx, une amélioration massive par rapport aux 12 Mpx actuels. Cela offrirait des selfies plus nets, de meilleures performances en faible luminosité et des appels vidéo améliorés. Puce A19 avec des performances de nouvelle génération : L’iPhone 17 devrait inaugurer la puce A19, fabriquée selon un procédé de 3 nm amélioré. Cela pourrait offrir des améliorations significatives en termes de performances CPU et GPU, rendant tout, du gaming aux tâches d’IA, ultra-rapide. Ceramic Shield 2 avancé : Les rumeurs évoquent un revêtement d’écran Ceramic Shield 2 plus robuste et résistant aux rayures, potentiellement associé à une finition anti-reflets pour réduire les éblouissements et améliorer la visibilité en extérieur.

Apple devrait dévoiler la gamme "17" en septembre 2025, fidèle à sa fenêtre de lancement habituelle, en plus des Apple Watch 11 et Ultra 3, des AirPods Pro 3 et autres Apple Vision Air. Comme toujours, restez connecté sur iSoft pour ne rien manquer.