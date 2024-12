Apple garderait finalement le titane sur les iPhone 17 Pro

Les prochains iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max devraient continuer à utiliser un châssis en titane, similaire aux modèles Pro actuels, selon le leaker Weibo « Instant Digital ». Cette déclaration contredit le précédent rapport suggérant qu'Apple pourrait revenir à l'aluminium pour ses modèles phares de 2025.

Une rumeur contradictoire

Contrairement à ce qu'avait avancé Wayne Ma de The Information, qui a indiqué que l'iPhone 17 Pro serait doté d'un cadre en aluminium, Instant Digital croit fermement qu'Apple s'en tiendra au titane.

Le leaker a fait valoir sur Weibo :

Bien sûr, l'iPhone 17 Pro utilisera toujours du titane. Pourquoi quelqu'un croirait-il qu'il passerait à l'aluminium ? Pensez-y, ce n'est tout simplement pas possible.

Il a souligné l'histoire d'Apple qui mettait en avant les matériaux haut de gamme utilisés dans la série Pro, comme « l'acier inoxydable de qualité chirurgicale » et le « titane de grade 5 », comme des arguments marketing clés. Nous sommes complètement d'accord.



Cependant, le rapport de la semaine dernière parlait d'un changement de conception important au niveau de la chaîne d'approvisionnement, notamment un dos supérieur en aluminium avec une « bosse de caméra rectangulaire en aluminium », tout en conservant du verre sur le fond pour la compatibilité avec la charge sans fil. Ce changement proposé s'alignerait sur les décisions passées d'Apple d'introduire puis de supprimer des fonctionnalités, telles que la technologie 3D Touch introduite en 2015 avec l'iPhone 6s et abandonnée en 2019 avec l'iPhone 11.



Instant Digital a un historique mitigé au sujet des fuites d'Apple, mais a eu raison sur plusieurs détails importants, notamment l'introduction de l'iPhone 14 jaune, le verre arrière givré de l'iPhone 15 et l'option d'affichage à nano-texture pour l'iPad Pro.



Outre le matériau utilisé, la gamme d'iPhone 17 proposerait de nouvelles tailles d'écrans, un modèle ultra-fin appelé iPhone 17 Air et des écrans 120 Hz (ProMotion) sur tous les modèles.