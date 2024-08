iPad Pro M4 : de 1 219 € à 3 159 € et verre nano-texturé réservé aux 1 et 2 To

Apple a dévoilé aujourd'hui le tout nouvel iPad Pro 2024, une évolution majeure qui s'accompagne notamment d'un tout nouvel écran Ultra Retina XDR et d'une puce M4. Le nouvel écran utilise la technologie OLED, avec une option de verre nano-texturé, comme sur les moniteurs de la marque.



Et que dire des tarifs qui s'envolent...

Cher iPad Pro

Si c'est une excellente nouvelle, connue en amont de la conférence grâce aux rumeurs, elle n'est pas accessible à tous. En effet, tous les nouveaux modèles d'iPad Pro ne peuvent pas opter pour l'écran nano-texturé, car Apple limite cette option aux deux niveaux de stockage les plus élevés.



L'iPad Pro M4 est disponible sur l'Apple Store, avec une livraison pour la semaine prochaine, mais l'option de verre "nano-texturé" est limitée aux modèles 1 To et 2 To.

Si vous avez opté pour le modèle à 1 To à 1 949 € en 11 pouces ou 2 299 € en 13 pouces, il faudra alors ajouter 130 euros pour changer de verre. En version 2 To, vous pouvez même sortir un billet de 500 euros supplémentaire. C'est simple, le plus cher des iPad Pro est à 3 159 euros ! Il s'agit de l'iPad Pro M4 de 13 pouces avec 2 To de stockage, un verre nano-texturé et une puce 5G.



Voici ce que dit Apple sur l'option du verre de l'iPad Pro M4 :

Si le verre standard et le verre nano-texturé de l’iPad Pro ont tous deux été conçus pour garantir une réflectance extrêmement faible, nous vous conseillons de tenir compte des caractéristiques de votre environnement de travail pour choisir la version la plus adaptée à vos besoins.

Le verre d’écran nano-texturé est une nouvelle option idéale pour les workflows de haut vol nécessitant une gestion de la couleur ou les conditions d’éclairage les plus exigeantes. Issu d’un procédé de gravure précis à l’échelle nanométrique, le verre nano-texturé préserve la qualité de l’image et le contraste tout en répartissant la lumière ambiante pour limiter encore plus les reflets.

Si l'on peut comprendre que l'ajout d'une puce de pointe et d'une dalle OLED fasse grimper le prix, il est difficile d'imaginer que les clients vont débourser plus de 3 000 euros pour un tablette sous iPadOS. À moins qu'Apple ne fasse converger son système d'exploitation avec macOS d'ici iPadOS 18 !