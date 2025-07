Le futur iPhone 17 Air aurait un cadre en titane selon Jeff Pu

Selon l'analyste Jeff Pu, l'iPhone 17 Air à venir devrait être doté d'un cadre en titane, d'après une note récente à destination des investisseurs de sa société, GF Securities. En revanche, Jeff Pu indique que les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max utiliseront des cadres en aluminium, faisant de l'iPhone 17 Air l'exception.

Un choix de matériau

Le choix du titane pour l'iPhone 17 Air est surprenant, car l'aluminium est plus léger et correspond au design supposé ultra-fin et léger de l'appareil. Cependant, la résistance supérieure du titane pourrait être essentielle pour garantir la durabilité du châssis de 5,5 mm du "Air".

En légère contradiction avec Pu, l'analyste Ming-Chi Kuo a précédemment rapporté que l'iPhone 17 Air pourrait combiner titane et aluminium pour son cadre. La décision finale d'Apple sera évidemment clarifiée lors de l'événement de lancement de l'iPhone 17, attendu en septembre.



Historiquement, depuis l'iPhone X en 2017, les modèles haut de gamme d'Apple ont utilisé des cadres en acier inoxydable ou en titane (depuis l'iPhone 15 Pro). Un passage à l'aluminium pour les iPhone 17 Pro et Pro Max marquerait un changement significatif, probablement nécessaire pour conserver un poids raisonnable.



Cela nous donne donc une gamme iPhone 17 :

iPhone 17 : Aluminium

iPhone 17 Air : Titane

iPhone 17 Pro : Aluminium

iPhone 17 Pro Max : Aluminium

La gamme iPhone 16 était plus simple, avec de l'aluminium pour l'iPhone 16 et 16 Plus, du titane pour les Pro et Pro Max.



Pour le reste, l'iPhone 17 Air afficherait une dalle OLED 120 Hz de 6,6 pouces, un seul capteur photo arrière de 48 MP, une puce A19, 12 Go de RAM, les boutons captures et action et une recharge sans fil de 25 watts.