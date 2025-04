iPhone 18 : de la RAM LPDDR5X toujours plus rapide

Apple préparerait un bond majeur côté mémoire vive avec l’iPhone 18, attendu pour 2026. Selon plusieurs fuites concordantes issues de la chaîne d’approvisionnement et du leaker Digital Chat Station, la firme de Cupertino adopterait pour la première fois une RAM LPDDR5X à 6 canaux sur sa gamme iPhone. Un changement qui pourrait faire la différence sur le terrain des performances, là où la concurrence asiatique multiplie déjà les innovations.

Une RAM taillée pour la puissance et l’IA

La LPDDR5X à 6 canaux se distingue par sa capacité à faire transiter six flux de données simultanément, contre quatre pour la RAM actuelle des iPhone 15 et 16. Cette évolution technique booste la bande passante mémoire, réduit la latence, et optimise la gestion des tâches complexes. Résultat : des apps qui s’ouvrent plus vite, un multitâche ultra-réactif et des jeux ou traitements IA (comme Apple Intelligence) qui s’exécutent sans broncher.

Apple ne fait ainsi que rattraper la cadence initiée par des géants comme Huawei, Xiaomi ou OnePlus, qui misent déjà sur ce type de RAM pour séduire les technophiles exigeants. Mais avec son contrôle total sur l’intégration matérielle et logicielle, Cupertino pourrait bien sublimer ces avancées techniques, à l’image de ce qu’elle a déjà accompli avec ses puces maison et iOS.

Vers une nouvelle ère pour les iPhone ?

Cette rumeur s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à muscler la mémoire sur toute la gamme. Dès l’iPhone 17 (prévu en septembre), tous les modèles pourraient embarquer 12 Go de RAM, un minimum nécessaire pour tirer parti du futur Apple Intelligence dopé à l’IA générative, selon plusieurs analystes.

L’arrivée de la LPDDR5X à 6 canaux sur iPhone 18 marquerait donc une nouvelle étape dans la course à la puissance et à l’efficience énergétique. Une avancée qui, si elle se confirme, permettrait à Apple de résister à la pression venue de Chine… tout en continuant d’offrir une expérience utilisateur sans compromis.



Source