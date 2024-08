Xiaomi copie la très controversée publicité "Crush" d'Apple

La publicité "Crush" d'Apple a suscité tellement de réactions négatives que la société a du annulé la campagne télévisée et présenter, fait rare, ses excuses. Si nous n'avons toujours pas véritablement compris ce qui pouvait choquer dans cette vidéo, Xiaomi souhaite en tirer profit avec une publicité très largement inspirée. Nous étions habitué aux clones de la marque chinoise, de l'iPad à l'Apple Watch en passant par les robots aspirateurs, mais un spot publicitaire, c'est une première.

La publicité qui passe mal

​​Il y a deux semaines, Apple a publié une vidéo pour mettre en avant le nouvel iPad Pro M4. Baptisée "Crush", la vidéo montrait le broyage d'instruments de musique, de peintures, d'objectifs d'appareils photo, de livres, de sculptures et autres dans une presse industrielle. L'intention était de faire passer l'idée que tous ces outils avaient été comprimés dans une tablette ultrafine.

Sauf que plusieurs professionnels de la création n'ont pas vu cela comme ça. Ils ont plutôt dénoncé une métaphore totalement opposée. La presse, Apple en l'occurence, en train d'écraser les artistes et créateurs pour leur propre profit.

Le clone de la pub Crush de Xiaomi

Après avoir copié l'iPhone avec le Mi Phone, l'iPad mini avec le Mi Pad ou encore les AirPods avec les AirDots, "l'inspiration" de Xiaomi s'est poursuivie du côté du marketing. L'entreprise a repris la conception du site Internet de la pomme, la manière de présenter lors des keynotes et même le style à la "Steve Jobs" avec un jeans et un col roulé noir. Même l'expression « One More Thing » a été piquée. Alors pourquoi ne pas aller plus loin ?



L'entreprise a tweeté sa propre publicité, qui reprend la même mise en scène, avec une presse industriel et de nombreux "objets" et des emojis, sauf que rien est écrasé ici. Il s'agit d'une publicité pour le lancement prochain du smartphone Xiaomi 14 Civi en Inde, qui serait une nouvelle version du modèle Civi 4 Pro vendu en Chine.



On cherche encore pourquoi la marque chinoise a fait cela. Si vous avez des idées, n'hésitez pas !