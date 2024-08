Apple s’excuse après la polémique autour de la pub de l'iPad Pro M4

Les iPad Pro M4 ont été annoncés mardi après-midi et comme il est déjà possible de les commander sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs, la firme de Cupertino a trouvé qu'il était logique de lancer la campagne marketing dès cette semaine. Avec ses publicités, Apple fait toujours mouche, elles sont généralement créatives et même humoristiques. Cependant, ce n'est pas le cas avec la publicité de l'iPad Pro M4 qui a été au cœur d'une gigantesque polémique sur X.

Apple présente ses excuses

Il y a moins de 24 heures, Tim Cook a partagé sur son compte X la première publicité de l'iPad Pro M4. Alors que la nouvelle tablette haut de gamme a répondu à presque toutes les attentes des consommateurs et a convaincu dans les premiers benchmarks, Apple a fait un énorme raté avec sa publicité !



Baptisée "Crush !", la nouvelle campagne publicitaire d'Apple ne met pas en avant les atouts et caractéristiques de l'iPad Pro M4, mais une multitude d'objets qui sont violemment écrasés. Dans le spot publicitaire, on peut observer des livres, des sculptures, des pots de peinture, des instruments de musique... être broyés. Une fois que le massacre est terminé, la machine reprend sa position normale et on peut s'apercevoir que tous les objets qui ont été détruits sont changés par un iPad Pro M4.

À travers cette publicité, Apple a voulu montrer que l'iPad Pro M4 peut remplacer tous les objets qui ont été écrasés pendant la vidéo. Ce spot publicitaire qui part d'une bonne intention a été très mal reçu par certains clients qui ont exprimé sur les réseaux sociaux leur incompréhension et parfois même du dégoût vis-à-vis de cette publicité.



Voici quelques remarques.



@Takuta

Je me suis senti triste lorsque j'ai vu des outils créatifs tels que des instruments de musique et des appareils photo détruits. Je ne pense pas que les créateurs apprécieront cette vidéo. Est-ce ma sensibilité japonaise qui me fait ressentir cela ?

@miz0521​​​​​

Qui a approuvé cette publicité ? Qui l'a créée ? Tout le monde dans le studio était excité de voir tout être détruit ?



Il s'agit sans aucun doute de la meilleure étude de cas au monde : une grande entreprise de technologie a perdu instantanément son image de marque.



Je promets d'empêcher mes enfants de regarder cette vidéo.

@shreyas

C'est probablement une bonne idée de supprimer cette publicité et de faire un post-mortem sur la façon dont elle a été examinée par Apple, afin que cela ne se reproduise pas.

Apple s'excuse

Si cette publicité peut être qualifiée de maladroite, elle a toutefois permis de générer une grosse visibilité, à l'heure actuelle, on compte plus de 53 millions de vues sur X et plus de 1 million de vues sur YouTube. Face aux critiques, Apple a écouté sa communauté et a pris la décision de ne pas envoyer la publicité vers les régies publicitaires des chaines de télévision. Dommage que l’interprétation de certains ait poussé Apple à faire marche arrière, la créativité sera sans doute plus limitée à l’avenir, à la manière de la liberté d’expression.



Tor Myhren, vice-président des communications marketing d'Apple s'est excusé dans une interview à Ad Age :