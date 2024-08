Puce M4 dans les iPad Pro 2024 : les benchmarks sont positifs !

Mardi après-midi, dans le cadre d'un événement, Apple a présenté ses iPad Pro 2024, de nouveaux modèles qui apportent de l'OLED, mais aussi... une puce M4 qui promet des performances hallucinantes pour les jeux, mais aussi le montage vidéo. Le discours d'Apple a été très optimiste avec notamment de nombreuses comparaisons avec de précédentes puce Mx, cependant, est-ce vraiment une puce plus performante que la puce M3 ? Les premiers benchmarks nous donnent des réponses !

La puce M4 impressionne

Apple a dévoilé cette semaine sa dernière création en matière de tablette haut de gamme : l'iPad Pro équipé de la nouvelle puce M4. Cette puce, développée en partenariat avec le taïwanais TSMC, bénéficie d'une technologie de gravure avancée à 3 nanomètres, ce qui est bénéfique pour les performances, mais aussi l'économie d'énergie. La puce M4 introduit plusieurs innovations marquantes qui la distingue nettement de ses prédécesseurs.



Selon Apple, elle comprend deux cœurs de traitement supplémentaires axés sur l'efficacité énergétique, augmentant ainsi le total à dix pour les modèles haut de gamme. Apple met également l'accent sur de nouveaux accélérateurs matériels pour l'apprentissage automatique et diverses optimisations qui ensemble, poussent les performances au-delà des attentes initiales.

De meilleures performances

Les premiers benchmarks pour la puce M4 sont extrêmement positifs, positionnant l'iPad Pro 2024 en tête de sa catégorie. Selon les scores révélés par Geekbench 6, la performance en monocœur s'élève à 3 736, tandis que le score multicœur atteint 14 469, des chiffres qui surpassent largement ceux obtenus par les puces précédentes. Par rapport à la puce M3 utilisée dans les derniers Mac, la M4 montre une amélioration de 20% en performance globale (ce qui est bien plus que ce qu'on espérait).



Sur le plan graphique, la puce M4 présente des avancées majeures, les tests Metal révèlent un score de 53 671, démontrant une amélioration de 15% par rapport à la M3 et de 25% par rapport à la M2. Ces améliorations graphiques sont cruciales pour les professionnels créatifs qui utilisent l'iPad Pro pour des applications de design graphique, de montage vidéo et de développement de jeux.



L'iPad Pro équipé de la puce M4 d'Apple promet des performances plus importantes tant pour les tâches quotidiennes que pour les applications professionnelles exigeantes. Avec des benchmarks aussi prometteurs, l'iPad Pro M4 promet d'écraser littéralement les tablettes concurrentes haut de gamme !



