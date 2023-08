Une refonte de l'iPad Pro en 2024 avec écran OLED et puce M3

L'iPad Pro d'Apple va connaître sa première mise à jour importante en cinq ans, arrivant à un moment critique pour le marché de l'iPad et des tablettes, qui connaît actuellement un fort déclin. Autrefois considéré comme un successeur potentiel du Mac, l'iPad génère aujourd'hui les revenus les plus faibles parmi les segments clés d'Apple,. Des données récentes montrent que les ventes ont atteint leur point le plus bas depuis début 2020, avec une baisse de 17 % des livraisons d'unités au deuxième trimestre, attribuée en partie à une comparaison difficile d'une année sur l'autre.

Un iPad Pro pour relancer les tablettes chez Apple

Dans le contexte d'un déclin général des ventes de tablettes après une hausse initiale due à la pandémie, les décisions d'Apple ont contribué au problème pour notre confrère Mark Gurman de Bloomberg. Il s'agit notamment de mises à jour mineures de l'iPad, d'une gamme de produits confuse, de la concurrence de Mac toujours plus attrayants et d'une approche complexe des logiciels pour l'iPad. Malgré cela, Apple conserve une position forte sur le marché, en tête des livraisons de tablettes avec 37 % au dernier trimestre, alors que ses concurrents enregistrent des baisses plus marquées de leurs ventes.

La bonne nouvelle, c'est qu'Apple a sa meilleure chance depuis des années de revigorer le marché : un iPad Pro remanié. Le nouveau modèle, attendu pour début 2024, marquera la première mise à jour majeure du produit depuis 2018. L'iPad Pro actuel a été mis à niveau avec de nouvelles puces M1 puis M2, caméras, technologies d'affichage et capteurs au cours des dernières années, mais n'a pas subi de changements plus fondamentaux. Il conserve en effet le même design.



Les prochains modèles d'iPad Pro - dont les noms de code sont J717, J718, J720 et J721 - passeront à la puce M3 de nouvelle génération. Mais surtout, ce seront également les premières tablettes d'Apple dotées d'écrans OLED, les mêmes types d'écrans que ceux utilisés sur les iPhone depuis le modèle X en 2017. Ils sont plus nets et plus lumineux, et reproduisent les couleurs avec plus de précision. Pour regarder une série ou jouer, ce sera nettement plus confortable, d'autant que le grand modèle passera de 12,9 à 13 pouces. C'est toujours ça de pris.



Au rayon acccessoires, Apple travaillerait aussi sur un nouveau Magic Keyboard avec un trackpad plus grand :

On m'a dit que le nouvel iPad Pro serait accompagné d'un Magic Keyboard remanié. Ce nouvel accessoire fait ressembler l'iPad Pro à un ordinateur portable et ajoute un trackpad plus grand. Cela répond à une plainte concernant l'actuel Magic Keyboard, qui a fait ses débuts en 2020.

Les nouveaux modèles d'iPad Pro ne feront pas partie du grand keynote le mois prochain, au cours duquel l'accent sera mis sur l'iPhone 15 et l'Apple Watch 9, et ne seront probablement pas lancés avant le printemps ou le début de l'été 2024. D'après nos calculs, ce sera très certainement au mois de mars 2024. Quelque soit la date, nous avons hâte de découvrir le nouveau design ainsi que l'orientation qu'aura choisie la firme quant à l'utilisation de sa tablette haut de gamme : véritable ordinateur de poche ou toujours un hybride qui laissent les "pro" sur leur faim.