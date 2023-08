Bloomberg annonce jusqu’à 80 coeurs GPU pour la puce M3 Ultra

La puce M2 étant à peine arrivée dans toutes ses variantes (Pro, Max et Ultra), que l'on évoque déjà la suite. Si la puce M3 pourrait arriver dès la fin de l'année sur les Mac d'entrée de gamme, la version Ultra qui propulsera les Mac Studio et Mac Pro, fait également parler d'elle. Bloomberg a partagé plus de détails sur ce que l'on peut attendre de la puce haut de gamme M3 Ultra, qui arrivera au cours de la deuxième moitié de l'année prochaine.

Une puissance en forte hausse

Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman de Bloomberg rapporte que la puce M3 Ultra représentera une évolution significative par rapport à sa devancière. Outre le fait qu'elle sera gravée en 3 nm, contre 5 actuellement, la nouvelle puce maison d'Apple offrira une augmentation importante du nombre de cœurs du processeur, combinée à une augmentation, bien que plus modeste, du nombre de cœurs du processeur graphique.

Ainsi, voici les différentes version du SoC M3 Ultra, comparées au M2 Ultra :

M2 Ultra M3 Ultra Version de base :

CPU 24 cœurs (16 cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité), GPU 60 cœurs. Version de base :

CPU 32 cœurs (24 cœurs de performance et 8 cœurs d'efficacité), GPU 64 cœurs. Version haut de gamme :

CPU 24 cœurs (16 cœurs de performance et 8 cœurs d'efficacité), GPU 76 cœurs Version haut de gamme :

CPU 32 cœurs (24 cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité), GPU 80 cœurs

Comme vous pouvez le remarquer, l'augmentation du nombre de cœurs CPU est évidente sur le M3 Ultra par rapport au M2 Ultra, tandis que l'augmentation des cœurs GPU est plus discrète. Mieux, les nouveaux coeurs du CPU sont à priori dédiés à la performance, ce qui devrait se faire sentir lors des benchmarks et de l'utilisation quotidienne pour des cas d'usage type montage vidéo, création 3D ou encore jeux vidéo.

Gurman souligne également que la gamme M3 pourrait connaître des changements au niveau de la mémoire. Les modèles de MacBook Pro actuellement en test chez Apple sont équipés de 36 et 48 Go de mémoire, une configuration différente des modèles MacBook Pro M2 (avec 16, 32, 64 et 96 Go).



Pour mémoire, les puces de série MX pour Mac sont conçues pour gérer intelligemment la répartition de charge entre les cœurs d'efficacité et les cœurs de performance. La majorité des tâches macOS peuvent être prises en charge par les cœurs d'efficacité, mais lorsque la sollicitation de la machine est plus intense, les cœurs de performance s'activent pour fournir une puissance supplémentaire et continue. C'était l'un des problèmes des Mac Intel, ils ne pouvaient soutenir une tâche gourmande sur la durée, faute de quoi l'ordinateur chauffait, la batterie se vidait et le système bridait les performances.

Date de sortie des Mac M3

L'arrivée des premiers Mac équipés du M3 est toujours prévue pour octobre, incluant un tout nouveau MacBook Air M3 de 13 pouces (puis 15 puces), un MacBook Pro de 13 pouces, ainsi qu'un nouvel iMac de 24 pouces. Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, équipés des variantes M3 Pro et M3 Max, devraient faire leur apparition mi-2024, suivis par les nouvelles itérations du Mac Pro et du Mac Studio intégrant la puce M3 Ultra avant la fin de l'année.