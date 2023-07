Le petit MacBook Pro M3 serait lancé cette année

Selon un rapport plutôt optimiste, Apple prévoit de lancer un nouveau MacBook Pro équipé d'une puce inédite fabriquée selon le processus 3 nm de TSMC au troisième trimestre 2023. Alors que le MacBook Pro 14 et 16 pouces vient d'être mis à jour avec les processeurs M2 Pro et M2 Max en janvier dernier, il est fort probable qu'il s'agisse du petit MacBook Pro de 13 pouces.

Après le Air M3, voici le Pro M3

L'information en provenance de DigiTimes fait forcément référence à un nouveau MacBook Pro de 13 pouces qui serait équipé de la puce M3 de nouvelle génération d'Apple. On s'attend à ce que la puce M3 soit fabriquée avec le processus 3nm de TSMC, offrant ainsi des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité énergétique par rapport à la puce M2 gravée en 5nm utilisée dans le MacBook Pro 13 pouces actuel. C'est aussi le même processeur que l'on retrouve dans le MacBook Air M2.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les premiers Mac M3 pourraient arriver sur le marché dès octobre, ce qui corrobore en grande partie l'information du jour. Seulement, le journaliste américain table sur le quatrième trimestre plutôt que le troisième, actuellement en cours. Quoi qu'il en soit, il est de plus en plus probable qu'Apple annonce la puce M3 au cours de cette année. Les premiers modèles susceptibles d'être équipés de cette puce sont les MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air 13 pouces et iMac 24 pouces. La mise à jour du MacBook Air 15 pouces, sorti le mois dernier, n'est pas prévue avant un petit moment.



Le dernier MacBook Pro 13 pouces a été mis à jour en juin 2022 avec la puce M2, à partir de 1 499 €. Ce portable arbore un design datant de sept ans et est le seul Mac restant à avoir une Touch Bar au lieu de touches de fonction physiques. On ignore encore si le prochain modèle subira des changements majeurs de design, avec un écran bord à bord, une encoche pour la caméra FaceTime et un châssis plus épais mais mieux refroidi.

Un iPad Pro M3

Par ailleurs, Apple prévoit de mettre à jour l'iPad Pro avec la puce M3 et d'introduire un écran OLED au premier semestre 2024, apportant ainsi la technologie 3nm à sa tablette haut de gamme. Dans la foulée, la firme devrait lancer ses MBP de 14 et 16 pouces équipés des puces M3 Pro et M3 Max, suivis d'une puce M3 Ultra pour le Mac Studio et le Mac Pro.