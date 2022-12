Le MacBook Air 15,5 pouces serait lancé au printemps 2023

Apple développe actuellement un MacBook Air de 15,5 pouces qui pourrait être lancé au printemps 2023, selon l'analyste spécialisé dans les technologies d'affichage, Ross Young. Dans un tweet partagé avec des super-followers, Young a déclaré que la production des panneaux conçus pour le MacBook Air 2023 commencera au premier trimestre de l'année prochaine.

Un MacBook Air 15 pouces

Un MacBook Air de 15,5 pouces comme évoqué par les rumeurs depuis un moment, se situera entre les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, mais surtout il deviendra le plus grand MacBook Air jamais produit. Si Young affirme que l'écran du prochain modèle sera de 15,5 pouces, il avait précédemment déclaré qu'il serait d'environ 15,2 pouces.

Le modèle actuel mesure 13,6 pouces, alors qu'avant, il était limité à 13,3 pouces. Rappelons également qu'une variante 11 pouces était sorti il a plus de dix ans.



Le MacBook Air 15 pouces dont on parle devrait présenter le même design général que le MacBook Air 13 M2 pouces sorti en 2022, avec des bords plats, un grand trackpad, un clavier avec des touches de fonction, et plus encore comme un port de charge MagSafe, un système de haut-parleurs amélioré et une caméra FaceTime large.



En ce qui concerne les puces, le MacBook Air à écran plus grand pourrait être disponible avec les options de puce M2 et M2 Pro, et par rapport aux modèles MacBook Pro, il n'inclura certainement pas d'écran 120 Hz ProMotion ou de rétroéclairage mini-LED, deux éléments distinctifs et onéreux. Les MacBook Pro 2023 devraient d'ailleurs être lancés en même temps avec des puces M2 Pro et M2 Max, vers mars-avril. Apple pourrait faire un keynote Mac pour l'occasion.