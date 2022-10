Plus aucune sortie Mac en 2022, les nouveaux MacBook Pro, Mac mini et Mac Pro en 2023

Apple ne prévoit finalement pas d'annoncer de nouveaux Mac d'ici la fin de l'année, toutes les sorties prévues devant avoir lieu au premier trimestre 2023, notamment les versions mises à jour du MacBook Pro, du Mac mini et du Mac Pro avec la puce M2, selon les toutes dernières informations de Mark Gurman.

Apple a décalé son calendrier "Mac"

Dans sa dernière newsletter "Power On", notre confrère américain de Bloomberg affirme qu'Apple a décidé d'attendre l'année prochaine pour annoncer de nouveaux Mac, y compris les MacBook Pro M2 Pro / Max pourtant prévus pour ce mois-ci. Gurman se contredit donc lui-même puisqu'il évoquait une sortie des MacBook Pro haut de gamme pour fin 2022 en août dernier.

On me dit qu'Apple a l'intention de présenter les modèles mis à niveau - y compris les versions à base de M2 des MacBook Pros de 14 et 16 pouces - au premier trimestre de l'année civile 2023.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que la "gamme de produits d'Apple est établie" avant les fêtes de fin d'année et même à une baisse des revenus Mac, ce qui pourrait suggérer qu'il n'y aura pas de lancement de nouveaux produits d'ici fin 2022. Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a finalement confirmé tout cela en déclarant :

Nous avons une comparaison très difficile par rapport à l'année dernière, qui a eu l'avantage du lancement et du remplissage du canal associé de notre MacBook Pro nouvellement redessiné avec la M1.

Comme indiqué précédemment, le constructeur américain continue de tester un Mac Pro sous Apple Silicon avec une configuration comprenant 24 cœurs de CPU (16 de performance et 8 d'efficacité), 76 cœurs graphiques et 192 Go de mémoire. On s'attend à ce que le Mac Pro soit alimenté par les puces "M2 Ultra" et "M2 Extreme" dont les performances sont au moins respectivement deux et quatre fois supérieures à celles de la puce M2 Max, qui devrait être annoncée aux côtés des MacBook Pro 2023.



La raison pourrait être que les ventes sont toujours bonnes pour les MacBook Pro M1 Pro / Max et que les difficultés de production ne permettent pas de proposer des stocks suffisants actuellement.



En tout cas, le printemps 2023 devrait être synonyme de nouveau keynote avec les MacBook Pro, Mac mini et Mac Pro, tous propulsés par la puce M2 dans des variantes plus ou moins puissantes.