Apple s'attend à une baisse des revenus du Mac sur T4 2022

Apple a annoncé ses résultats financiers hier soir, on retrouve une hausse du chiffre d'affaires, du bénéfice net ainsi que l'ensemble des segments, sauf de celui des iPad. Comme souvent, Tim Cook joue la carte de la franchise avec les investisseurs et analystes, le CEO d'Apple a exprimé ce que prévoyait l'Apple Park pour le prochain trimestre. Selon Cook, le dernier trimestre de 2022 va être incroyable, excepté pour les Mac où une baisse des revenus est à prévoir !

Les revenus du Mac seront en baisse

Le dernier trimestre de l'année est à chaque fois celui qui est le plus bénéfique pour Apple, car c'est le trimestre où les revendeurs réalisent des commandes en masses pour le Black Friday et le Cyber Monday et où les consommateurs dépensent sans compter pour se faire plaisir et offrir des cadeaux à leurs proches.



Apple le sait, les mois qui viennent vont permettre à Apple de générer des sommes colossales. Toutefois, l'entreprise dit craindre un peu les revenus issus des Mac, Apple pourrait voir les expéditions de Mac diminuer comparé à la même période l'année dernière.

Pourquoi cette alerte ? Probablement, parce que l'entreprise n'a pas encore lancé de nouveaux Mac, hormis les MacBook Air M2 et MacBook Pro 13 pouces. L'année dernière, Apple avait annoncé une nouvelle génération de MacBook Pro dès le 18 octobre, aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre et c'est toujours silence radio. Sans surprise, ce retard va impacter les résultats financiers du 4e trimestre civil et ça... Apple en a conscience !



Si le géant californien ne pourra peut-être pas compter sur de meilleures performances du côté Mac comparé à l'année dernière, l'entreprise pourra être certaine que la baisse sera amortie par le segment des iPhone grâce aux ventes des iPhone 14 Pro et Pro Max, au segment des iPad grâce à la commercialisation récente des nouveaux iPad Pro M2 et iPad 10 ou encore grâce au segment des services qui est en constante évolution et qui s'approche du milliard d'abonnés !