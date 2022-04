Apple s'attend à une baisse de 4 à 8 milliards des revenus sur T3 à cause de la pénurie

Après la publication des résultats du second trimestre fiscal 2022 d'Apple, la firme ne fournit pas de prévisions de revenus pour le troisième trimestre, mais dit s'attendre à un impact de 4 à 8 milliards de dollars dû aux perturbations et aux contraintes d'approvisionnement sur les composants. Une petite alerte qui a immédiatement fait baisser le cours de l'action AAPL hors séance.

Une baisse de revenus attendue chez Apple

Luca Maestri, directeur financier d'Apple, a déclaré qu'Apple s'attend à ce que les performances en matière de revenus d'une année sur l'autre soient affectées au cours du trimestre qui s'étend d'avril à juin (le troisième trimestre fiscal pour la société) parce que les blocages de Covid-19 et les contraintes d'approvisionnement existantes affectent sa capacité à répondre à la demande des clients.

Plus précisément, Apple s'attend à une baisse des revenus comprise entre 4 et 8 milliards de dollars, ce qui est nettement plus important que pour le trimestre de mars. Cela s'explique en grande partie par les usines d'assemblage final situées dans la zone de Shanghai.



Plus tard au cours de l'appel, Tim Cook a déclaré que la baisse des revenus serait largement liée aux diverses rampes de production paralysées. Il a précisé que les usines ont maintenant redémarré la production, notamment chez Foxconn. De plus, M. Maestri a ajouté qu'Apple constate également que les perturbations de Covid ont un certain effet sur la demande des clients en Chine.



Tim Cook se dit optimiste car les cas de COVID-19 sont en baisse chez le géant asiatique, dernier pays avec une politique zéro-COVID très discutable (et qui fait hurler littéralement les citoyens bloqués chez eux).