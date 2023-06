Apple veut à tout prix éviter une pénurie d'iPhone 15 Pro

L'iPhone 15 débarque dans trois mois et Apple prépare gentiment ses stocks. Une nouvelle donnée nous apprend que les commandes d'écrans pour iPhone 15 sur le mois de juin 2023 sont 100 % plus élevées que pour celles de l'iPhone 14 Pro un an auparavant. Interdiction de se retrouver de nouveau face à une pénurie.

Ne pas reproduire les erreurs du passé

Selon une étude publiée par DSCC, les commandes d'écrans pour la gamme iPhone 15 sur le mois de juin sont deux fois plus conséquentes que celles pour la gamme iPhone 14 de l'année dernière.



Un chiffre qui prouve à nouveau la popularité grandissante de l'iPhone année après année. Au passage, l'iPhone 15 Pro est bien concerné par cette annonce, lui aussi est de plus en plus acheté malgré un prix élevé. 58 % des écrans commandés cette année (au mois de juin) seraient pour les iPhone 15 Pro alors que l'on était « seulement » à 43 % l'an passé. Une augmentation sensible qui serait bien aidée par de réelles nouveautés, même sur l’iPhone 15 de base qui aura un nouveau design, un port usb-c et la Dynamic Island.

Pour rappel, Apple s'était retrouvé dans la panade lors de la sortie de l'iPhone 14 Pro. Mis à part la pénurie de composants, la marque n'avait pas prévu une telle demande de la part des consommateurs. Une erreur qui ne devrait donc pas se reproduire en septembre prochain.



Autre donnée, la quantité d'écrans pour iPhone 14 expédiés en juin 2023 est 22 % plus basse que celle concernant l'iPhone 13 au mois de juin 2021. Il n'y a pas vraiment d'explication sur ce phénomène même si l'apparition de plus en plus tôt des rumeurs sur le prochain iPhone peut en être la cause principale.



Pour en revenir à l’iPhone 15 Pro, outre le châssis en titane, il aura droit à des bords avant et arrière légèrement incurvés, des bordures plus fines et une batterie d'appareils photo plus imposante. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient être lancés en même temps que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, comme d'habitude, à l'automne.