La lentille périscopique de l'iPhone 15 Pro Max ne coûte que 4 $ à Apple

Vous le savez certainement, après avoir distingué fortement ses gammes standard et "Pro" ces dernières années, Apple s'apprête à marquer une différence entre les deux modèles les plus chers. Pour ce faire, l'entreprise prévoit d'intégrer un objectif périscopique uniquement à l'iPhone 15 Pro Max, qui permet un zoom optique beaucoup plus important pour le téléobjectif. Il est probable qu'il permette un zoom sans perte d'au moins 10x, par rapport au maximum de 3x disponible sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Mais la meilleure nouvelle, c'est que le surcoût est minime pour Tim Cook.

L'histoire du zoom sur iPhone

Actuellement, les iPhone offrent une combinaison de zoom optique et de zoom numérique. Ce dernier recadre la photo, ce qui réduit la résolution, tandis que le zoom optique produit une image téléobjectif en pleine résolution, grâce à un mécanisme de lentille agrandissante.



Plus le zoom optique est important, plus l'objectif doit être long. Cela pose des problèmes pour les smartphones, dont l'épaisseur limite la longueur maximale possible.

C'est là qu'intervient un objectif périscopique. Après que la lumière a pénétré dans l'élément avant de la lentille, un prisme la fait pivoter de 90 degrés afin que le reste du composant puisse être placé à l'horizontale dans le boîtier de l'appareil photo. Un gain de place considérable.



Kuo a précédemment déclaré que l'objectif périscopique serait exclusif à l'iPhone 15 Pro Max. D'autres rumeurs ont indiqué que la nouveauté serait ajouté à l'iPhone 16 Pro, plus petit, l'année prochaine.

Un coût dérisoire pour Apple

Selon un nouveau rapport du célèbre Ming-Chi Kuo, Apple ne paierait que 4 dollars au fournisseur Largan pour cette lentille, une somme qui laisse à peine une marge bénéficiaire au fournisseur...



Largan devrait être le seul fournisseur de lentilles pour la caméra périscopique de l'iPhone 15 Pro Max de cette année, ce qui a fait chuter les prévisions pour Genius, son concurrent.



Le prix pour les lentilles de caméra périscopique livrées par Largan est d'environ 4 dollars (y compris les prismes), ce qui est nettement inférieur au consensus du marché qui prévoyait 5 dollars au minimum.



Les commandes d'Apple pour les objectifs de caméra de l'iPhone ont souvent été réparties entre Largan et Genius, ce qui a permis à la société de Cupertino de faire jouer la concurrence pour tirer les prix vers le bas. Cette année, il semble que Largan ait obtenu toutes les commandes, mais qu'il ait dû réduire considérablement ses prix pour y parvenir.



Kuo ajoute que Genius recevra la lentille du périscope pour l'iPhone 16 de l'année prochaine, ce qui réduira encore le coût des composants.