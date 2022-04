iPhone 15 : Apple et Jahwa Electronics ont signé un accord pour le capteur périscopique

Le PDG d'Apple, Tim Cook, z signé "secrètement" un accord d'une valeur de plus de 275 milliards de dollars avec des officiels chinois, promettant que sa société aiderait à développer...

Les iPhone 13 sont commercialisés depuis seulement quelques mois et les rumeurs s'intéressent déjà aux prochaines générations de 2022. L'expert des rumeurs Ming-Chi Kuo vient de réaffirmer...

Le rapprochement entre les deux sociétés a commencé il y a presque 1 an, des dirigeants d'Apple ont été visités les lignes de production OIS de Jahwa Electronics en Corée du Sud pour voir l'expertise que possède l'entreprise dans ce domaine.

Selon un récent rapport du site The Elec , l'appareil photo périscope pourrait faire sa grande apparition sur l'iPhone dès l'année prochaine avec les iPhone 15 . Apple vient de signer un contrat avec l'entreprise sud-coréenne Jahwa Electronics, ce qui va provoquer derrière un énorme investissement de 155 millions de dollars pour construire les usines qui se concentreront sur la fabrication de ce capteur.

Cela fait un certain temps qu'Apple cherche un fournisseur fiable et capable de suivre un rythme de production très intense pour son capteur périscopique. Après une très longue recherche, Apple aurait enfin réussi à trouver son bonheur auprès du fournisseur Jahwa Electronics !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.