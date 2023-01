Le zoom périscopique de l'iPhone 15 Pro Max sera sur les deux iPhone 16 Pro

Selon un nouveau rapport coréen, l'avantage matériel de l'iPhone 15 Pro Max ne durera qu'un an. Celui qu'on attend pour septembre 2023 devrait être équipé d'un zoom périscopique, laissant le "petit" iPhone 15 Pro à quai sur ce point. Mais si vous ne voulez pas passer à un téléphone géant tout en profitant de ce zoom amélioré, la solution est d'attendre l'iPhone 16 Pro, ce dernier en sera doté en 2024.

Une différence de taille

Selon The Elec, Apple prévoit de faire d'un téléobjectif périscope "Folded Zoom" une caractéristique exclusive de l'iPhone 15 Pro Max cette année, soutenant ainsi une affirmation de l'analyste Ming-Chi Kuo. Jeff Pu et Kuo ont tous deux prédit précédemment que l'iPhone 15 Pro Max serait le seul modèle d'iPhone 15 à disposer d'un objectif de caméra périscopique. Selon la publication du jour, en 2024, Apple équipera les deux modèles d'iPhone 16 Pro dudit système.

Le principe d'un périscope est le suivant : un miroir incliné dirige la lumière entrant dans le téléobjectif vers le capteur d'image de l'appareil photo. Le décalage de la trajectoire de la lumière permet de réaliser des téléobjectifs "repliés" plus longs à l'intérieur des téléphones, ce qui permet aux utilisateurs de zoomer encore plus près sans aucun flou, sans avoir une bosse encore plus proéminente.



Pour cette nouveauté, Apple est à la recherche de nouveaux fournisseurs capables de produire les actionneurs OIS qui entreront dans la lentille du périscope de l'iPhone 15 Pro Max de cette année. À la place des fabricants actuels d'actionneurs de module de caméra pour iPhone, Japan Alps et Mitsumi, Apple fera appel aux entreprises coréennes LG Innotek et Jahwa Electronics.



Les actionneurs à bille, qui sont supérieurs aux actionneurs à ressort qu'Apple utilise actuellement dans ses modules téléobjectifs, ont été créés par LG Innotek, Jahwa et Samsung. Ils sont mieux adaptés aux modules de zoom pliés. Pour avoir une petite idée, sachez que le téléobjectif périscope à zoom 10x est déjà présent sur le Galaxy S22 Ultra de Samsung.



Les clients souhaitant bénéficier des meilleures fonctionnalités du futur iPhone 15 Pro de 6,1 pouces, plus petit que le "Max", risquent d'être frustrés par la décision d'Apple de rendre les fonctionnalités matérielles exclusives au téléphone le plus cher. Depuis l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, Apple n'a pas fait de distinction dans les caractéristiques de l'appareil photo entre ses modèles "Pro".



Cette année, tous les iPhone 15 devraient d'ailleurs être équipés d'une Dynamic Island.