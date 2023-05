L'écran plus grand et le zoom périscopique sur l'iPhone 16 Pro d'après Kuo

Alors qu'Apple s'apprête à présenter quatre nouveaux modèles d'iPhone en septembre prochain (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max), avec un design légèrement revu, seul le 15 Pro Max sera doté d'un objectif périscopique pour un meilleur zoom optique. Mais selon l'analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone 16 Pro sera également équipé d'un objectif périscopique en 2024. Mais ce n'est pas tout.

iPhone 16 Pro avec objectif périscopique

Les rumeurs concernant la gamme 2023 sont catégoriques, seul le grand (et cher) iPhone 15 Pro Max sera équipé d'un objectif périscopique sur sa caméra arrière. Cette technique repose sur un prisme qui réfléchit la lumière vers plusieurs lentilles internes situées à 90 degrés par rapport au capteur de l'appareil photo. Cela permet à l'objectif d'être beaucoup plus long qu'un téléobjectif, ce qui se traduit par un meilleur zoom optique, tout en conservant un gabarit compatible avec les smartphones.

On ne sait pas encore si Apple tentera d'égaler le zoom 10x du Galaxy S23 Ultra de Samsung ou si l'entreprise optera pour un objectif 6x, comme le suggèrent certaines fuites. Quoi qu'il en soit, il semble presque sûr à ce stade que cette nouveauté sera exclusive à l'iPhone 15 Pro Max. Kuo affirme que Cowell sera le principal fournisseur de la caméra périscopique pour l'iPhone 16.



Si vous préférez un modèle plus compact, alors l'information en provenance de Ming-Chi Kuo devrait vous rassurer. Apple prévoit d'installer l'objectif périscopique sur le modèle Pro plus petit en 2024, soit l'iPhone 16 Pro. De plus, notre confrère a appris de sources familières avec la chaîne d'approvisionnement d'Apple que l'iPhone 16 Pro sera doté d'un écran légèrement plus grand. Cela permettra à l'entreprise d'adapter la lentille du périscope aux deux modèles, et pas seulement au Pro Max. Il se murmure que les deux "Pro" auront droit à une Dynamic Island améliorée, notamment plus discrète.



Actuellement, l'iPhone 14 Pro a un écran de 6,1 pouces, tandis que l'iPhone 14 Pro Max a un écran de 6,7 pouces. Si l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient conserver la même taille d'écran, nous ne savons pas quelles seront les nouvelles tailles d'écran pour la gamme iPhone 16. Les premières fuites ont fait état d'une augmentation de 0,2 pouce, soit 6,3 pouces pour la diagonale de l'iPhone 16 Pro et de 6,9 pouces pour le 16 Pro Max. Les petites mains vont pleurer...



D'ici là, les iPhone 15 Pro apporteront une nouvelle puce A17, un design aux bords légèrement arrondis, un châssis en titane, et plus encore.