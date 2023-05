Une vidéo de l'iPhone 15 Pro Max montre les bordures ultra fines de l'écran

Si, malgré les fuites et les rumeurs, vous vous demandiez à quoi va ressembler l'iPhone 15 Pro Max en vrai, le YouTubeur Unbox Therapy a partagé un aperçu de ce dernier en utilisant une réplique à l'identique créée par des fabricants d'accessoires ayant accès aux premiers schémas d'Apple, et la différence la plus notable est évidemment la finesse des bordures autour de l'écran.

Une superbe comparaison en vidéo

La vidéo propose une comparaison côte à côte entre l'iPhone 14 Pro Max et son successeur direct, l'iPhone 15 Pro Max, et comme le note Unbox Therapy, les bords de l'écran du modèle à venir semblent "presque deux fois moins épais" que ceux de son prédécesseur. C'est potentiellement le meilleur rapport écran/châssis de tous les smartphones.

Les deux "iPhone 15 Pro" devraient avoir des bords plus fins que ceux de l'iPhone 14 Pro, tout en étant légèrement incurvés, ce qui leur donnerait l'apparence d'une Apple Watch. Les rumeurs suggèrent que le modèle le plus grand, de 6,7 pouces, aurait les bords légèrement plus fins que l'autre.



Selon le leaker Ice Universe, l'iPhone 15 Pro Max battra le record de finesse de 1,81 mm détenu par le Xiaomi 13, le prochain modèle d'Apple présentant une largeur de cadre de seulement 1,55 mm au niveau du bord le plus fin. À titre de comparaison, le cadre de l'iPhone 14 Pro mesure 2,17 mm, tandis que celui du Samsung Galaxy Ultra S23 est de 1,95 mm.



La réplique à l'échelle d'Unbox Therapy reprend la configuration des boutons des nouveaux modèles Pro tels qu'ils étaient initialement annoncés, avec un seul bouton de volume unifié et un bouton d'action supplémentaire configurable par logiciel à la place du bouton vibreur, ce qui laisse penser que la maquette était basée sur les premiers schémas CAO.



Selon les dernières informations, le bouton de mise en sourdine serait bien remplacé, mais les boutons de volume resteraient finalement séparés sur les modèles iPhone 15 Pro, tandis que les boutons capacitifs et le nouveau Taptic Engine auraient été reportés aux modèles de l'année prochaine, d'après Mark Gurman de Bloomberg.

Rendez-vous en septembre prochain pour découvrir la nouvelle série d'iPhone 15 d'Apple !