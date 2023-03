Les bordures de l'iPhone 15 Pro seront très fines

Les iPhone 15 Pro et Pro Max seront équipés de bordures d'écran encore plus fines que celles qui se trouvent actuellement sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Une fuite vidéo qu'il faut tout de même contempler avec prudence.

Un iPhone 15 Pro raffiné

Dans 8 mois, la gamme iPhone 15 va devenir une réalité. Pour ce qui est de l'iPhone 15 Pro, les récentes rumeurs annoncent un cadre plus fin que sur l'iPhone 14 Pro. Des propos à nouveau confirmés aujourd'hui par le compte Twitter ShrimpApplePro.



Via deux vidéos publiées sur des sites web chinois, on peut visiblement apercevoir les verres des futurs écrans des iPhone 15 Pro. La diférence est sans appel, les bordures de l'iPhone 15 Pro sont bien plus discrètes que celles de l'iPhone 14 Pro.



Bien évidemment, ce changement serait réservé à la gamme Pro et ne concernait pas l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Max. Néanmoins, d'autres rumeurs expliquent que tous les iPhone 15 auront le droit à des bords légèrement incurvés.

Fait intéressant, les vidéos confirment que tous les iPhone 15 possèderont la Dynamic Island. Une bonne nouvelle au vu de la popularité de celle-ci depuis qu'elle est apparue sur le devant de la scène en septembre dernier.

Pour terminer, petit rappel sur la prudence à avoir envers ce genre de fuites. Si les infos annoncées ici semblent de plus en plus insistantes et bien réelles, il est tout de même bon de garder la tête froide pour ne pas se retrouver surpris voir déçu à la rentrée prochaine. Les mois à venir devraient nous apprendre plus.