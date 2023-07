Une nouvelle image confirme les bordures plus fines de l'iPhone 15

Pour la énième fois, une rumeur indique que tous les iPhone 15 auront le droit à Dynamic Island et aux bordures plus fines autour de l'écran. De quoi faire oublier un iPhone 14 de base pratiquement inchangé par rapport à l'iPhone 13, avec logiquement des ventes en berne.

Simple confirmation

En attendant la présentation officielle de l'iPhone 15, dans moins de deux mois maintenant, les rumeurs ne cessent d'affluer sur les réseaux pour tenter d'anticiper les nouveautés à venir. Le compte Twitter ICE UNIVERSE vient justement de partager une nouvelle image.



Sur cette image, il affirme que l'on peut apercevoir les écrans des futurs iPhone 15 ainsi que les protecteurs d'écrans « officiels ». Pas de surprise ici, juste une simple confirmation des rumeurs précédentes qui vont toutes dans ce sens.

Concept iPhone 15 Pro/Pro Max

À moins d'une mauvaise surprise, tous les iPhone 15 devraient s'équiper de Dynamic Island et de bordures plus fines autour de l'écran pour renforcer le côté premium des smartphones à la pomme croquée. Sans oublier la révolution USB-C et la disparition du Lightning sous la pression des instances européennes.



Dynamic Island, bordures fines, USB-C ou encore batterie améliorée. Est-ce suffisant pour vous faire craquer à la rentrée ? Espérons qu'Apple n'a pas l'intention à nouveau d'augmenter les tarifs sur cette gamme 2023.