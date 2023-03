L'iPhone 15 Pro Max va battre le record des bords les plus fins

Si l'on sait déjà qu'Apple a travaillé sur la finesse des bordures autour de l'écran des futurs iPhone 15, on apprend aujourd'hui que l'iPhone 15 Pro Max, le plus cher des iPhone, aura probablement les bords les plus fins de tous les smartphones, battant le record actuellement détenu par le Xiaomi 13. C'est ce qu'affirme le leaker "Ice Universe", qui s'est déjà distingué par des informations précises sur les projets d'Apple par le passé.

Un écran véritablement bord à bord

Comme attendu, seuls les deux modèles Pro de la gamme "iPhone 15" devraient avoir des bordures plus fines et incurvées, ce qui pourrait donner l'impression d'une Apple Watch. D'après Ice, c'est le plus grand modèle de 6,7 pouces qui aura le meilleur ratio taille/écran.



Dans un tweet, Ice Universe affirme que l'iPhone 15 Pro Max "battra le record" de 1,81 mm détenu par le Xiaomi 13, le prochain modèle d'Apple ayant une largeur de cadre noir de seulement 1,55 mm. À titre de comparaison l'iPhone 14 Pro affiche une bordure de 2,17 mm, quant au Samsung Galaxy S23 Ultra, il fait légèrement mieux avec 1,95 mm.



Voici d'ailleurs le Xiaomi 13 pour vous donner une petite idée :

Pour information, la bordure du Xiaomi 13 atteint même 1,61 mm mais, quoi qu'il en soit, les bords de l'iPhone 15 Pro Max devraient être plus fins.



Selon les rumeurs, les bords des quatre iPhone 15 devraient être légèrement incurvés, comme ceux des iPhone X, XS, XR et 11, mais la largeur des bords de l'iPhone 15 standard et de l'iPhone 15 Plus ne devrait pas différer de celle de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus. Toute la gamme reconduira d'ailleurs les deux tailles de 6,1 et 6,7 pouces de diagonale, malgré des ventes décevantes pour l'iPhone 14 Plus.



Avec des bords encore plus fins autour de l'écran, les modèles iPhone 15 Pro pourraient avoir une apparence similaire à celle des Apple Watch 7 et 8 qui ont étiré l'écran jusqu'aux bords du boîtier. Les fuites et rumeurs les plus crédibles annoncent un cadre en titane, des boutons capacitifs pour le volume et l'extinction, un port USB-C, une puce A17, ou encore une Dynamic Island sur tous les téléphones 2023.



Ice Universe a précédemment partagé des rendus CAO et des dimensions de l'iPhone 15 Pro Max qui suggèrent également que le grand modèle sera unique avec un appareil photo arrière plus fin.