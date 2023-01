Ce concept d'iPhone 15 Ultra marie à merveille bords plats et arrondis

Comme le dit Apple à chaque keynote, le dernier iPhone est le meilleur iPhone. Et avec la future gamme iPhone 15, cela ne devrait pas varier. Si quatre modèles sont attendus, avec les mêmes tailles que les iPhone 14 actuels, le design devrait évoluer sur les deux "Pro". Tout en haut, l'iPhone 15 Ultra (nouveau nom du Pro Max) devrait offrir beaucoup d'améliorations, et ce nouveau concept nous met l'eau à la bouche.

On en rêve déjà !

L'iPhone 15 Ultra devrait donc remplacer l'iPhone 14 Pro Max au sommet de la gamme d'Apple. Si les évolutions attendues commencent à se faire connaître, comme la nouvelle caméra périscopique pour un zoom amélioré, des boutons tactiles, une finition titane ou encore un port USB-C, la rumeur veut qu'Apple fasse quelques modifications sur le design général. Et c'est là que ce concept entre en scène.



Créé par l'utilisateur @Shaileshhari03, le rendu nous montre un iPhone 15 Ultra qui est à la fois familier et innovant. Cela fait quelques mois que les rapports s'enchaînent concernant un nouveau châssis en titane et un verre incurvé pour les faces avant et arrière. Ce dernier point a été abandonné après l'iPhone 11, les trois dernières générations en date étant à angles droits et à bords plats. Si les deux styles ont leur charme, leur fusion donne un résultat magnifique et pourrait améliorer la prise en main. Regardez par vous-même :

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour dire si c'est l'iPhone que nous verrons en septembre prochain, mais les rumeurs vont dans ce sens. Il faudra encore patienter plus de huit mois pour découvrir les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra. D'ici là, nous aurons certainement déniché des dizaines de fuites et d'indices à leur sujet. Les dernières les plus crédibles concernent d'ailleurs la nouvelle puce A17 pour les "Pro", ainsi que la prise en charge de la spécification Wi-Fi 6E.