Concept : certainement le plus bel iPhone 15 Ultra !

Son nom circule de plus en plus sur les sites spécialisés Apple comme le nôtre, il s'agit bien évidemment du futur iPhone le plus cher de l'histoire, l'iPhone 15 Ultra. En lieu et place de l'actuel iPhone 14 Pro Max dont la déclinaison 1 To de stockage s'affiche à 2 129 euros, Tim Cook et ses équipes préparent un modèle "Ultra", encore plus exclusif. Si le rendu final n'arrivera pas avant l'été - au plus tard lors du keynote de septembre - ce concept devrait mettre tout le monde d'accord.

Un iPhone 15 Ultra de rêve

La semaine dernière, nous avions partagé un magnifique concept d'iPhone 15 Ultra, qui mélangeait le design plat des iPhone 14 actuels avec le style plus doux de l'iPhone X. Le résultat était très réussi, mais il est déjà dépassé. En effet, celui qui remplacera ou toisera l'iPhone 15 Pro Max a été imaginé par le designer Jonas Daehnert. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a tapé dans le mille. Avec des lignes clairement inspirées de la récente Apple Watch Ultra, les lignes du futur iPhone 15 Ultra sont superbes, avec un châssis en titane, un écran légèrement bombé, une touche de couleur aux endroits clés, ainsi qu'un coloris bluffant. Oui, nous sommes complètement fan de ce concept.



Si vous trouviez la dernière montre d'Apple attrayante, vous allez alors adorer cet iPhone 15 Ultra. La filiation avec les anciens modèles de la gamme est évidente, tout comme celle de la tocante la plus chère de la gamme.

Pour mémoire, Apple prépare toujours 4 déclinaisons de l'iPhone 15, avec le modèle de base, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra. Tim Cook n'a pas écarté l'idée d'un smartphone encore plus cher lors des derniers résultats financiers de la firme. Selon le patron d'Apple, les clients sont prêts à payer encore plus cher, si et seulement si cela est justifié par les nouveautés. Pour avoir le téléphone dernier cri en poche, certains sont prêts à tout, ce qui nous rappelle l'adage : "quand on aime, on ne compte pas". Certes, mais les ventes décevantes des iPhone 14 de base devrait le faire réfléchir.

Toujours est-il que l'iPhone 15 Ultra devrait introduire une différence majeure avec l'iPhone 15 Pro pour justifier son prix. A priori, Apple lui réservera le zoom périscopique. Quant au reste des nouveautés, on parle d'une puce A17 sur les "Pro", des boutons tactiles, une finition titane, ainsi que la prise en charge de la spécification Wi-Fi 6E.