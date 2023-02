Apple envisage bien un iPhone 15 Ultra encore plus cher

Vous connaissiez l’iPhone SE, l’iPhone tout court ou bien l’iPhone "Pro", et bien Apple prépare un modèle encore plus cher. Alors que les spéculations vont bon train autour d’un iPhone 15 Ultra en remplacement de l’iPhone 14 Pro Max, le journaliste Mark Gurman rapporte que la firme de Cupertino envisage bel et bien de franchir un nouveau palier cette année.

Les gens sont prêts à payer plus cher si les nouveautés sont là

Lors de la conférence téléphonique des résultats du premier trimestre fiscal 2023 d’Apple, Tim Cook expliquait :

Je pense que les gens sont prêts à faire des efforts pour obtenir ce qu'ils peuvent se permettre dans cette catégorie.



Les consommateurs utilisent désormais l'appareil pour effectuer des paiements, contrôler des appareils domestiques intelligents, gérer leur santé et stocker des données bancaires.

Après l’iPhone X en 2017 qui était plus cher que ses prédécesseurs, puis la gamme Pro depuis l’iPhone 11 qui marque une nouvelle différence avec des options de stockage coûteuses, le patron d’Apple n’a pas voulu dire s'il prévoyait d'autres augmentations de prix. En revanche, il a bien expliqué pourquoi des iPhones encore plus haut de gamme pourraient avoir du sens, surtout s'ils offrent de nouvelles fonctionnalités.



Depuis quelques années, elle a tout fait pour distinguer ses modèles Pro des iPhones standard, donnant aux consommateurs une raison de payer plus cher.



Lorsque l'iPhone 15 arrivera dans le courant de l'année, Apple différenciera davantage les différents niveaux du produit grâce à une gamme de matériaux, de processeurs et d'appareils photo. Il s'agira notamment de doter le modèle Pro Max d'un objectif périscope, qui offrira un zoom optique amélioré. On devrait également avoir la puce A17 et une finition en titane. L’écran 120Hz devrait également rester une exclusivité de la gamme.



Pour aller plus loin, Gurman rappelle que le projet d'Apple est de faire une plus grande distinction entre le Pro et le Pro Max. Elle pourrait nommer ce dernier avec le patronyme "Ultra". Apple a déjà utilisé ce nom pour sa montre sportive haut de gamme et la version supérieure du processeur M1.



Mais au lieu de rebaptiser le Pro Max "l'Ultra", Apple pourrait ajouter un iPhone encore plus haut de gamme au-dessus des deux modèles Pro. En interne, la société a discuté de cette possibilité - potentiellement à temps pour la sortie de l'iPhone en 2024.

Cela pourrait certainement faire grimper les prix, mais les consommateurs auraient besoin d'une raison pour mettre leur appareil à niveau. À ce stade, on ne sait pas exactement en quoi ce modèle haut de gamme serait différent, mais il offrirait probablement de nouvelles améliorations de l'appareil photo, une puce plus rapide et peut-être un écran encore plus grand. Il pourrait également présenter des caractéristiques plus avant-gardistes, comme l'abandon définitif du port de charge.

Samsung a déjà adopté cette approche avec son propre Galaxy Ultra - un modèle qui offre plus de caméras, une plus grande batterie, un écran plus grand, la prise en charge d'un stylet, une mémoire supplémentaire et un design différent.



En outre, Samsung propose des téléphones pliables, qui sont de plus en plus au cœur de sa stratégie en matière de smartphones. Apple a étudié la possibilité d'un iPhone Fold par le passé, mais le journaliste ne pense pas qu'il sera lancé dans un avenir proche.