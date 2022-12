Voici un premier aperçu de l'iPhone 15 Ultra d'Apple avec ce concept

Nous sommes bientôt en 2023, l'année qui verra naître la gamme iPhone 15. En attendant la présentation officielle qui devrait intervenir en septembre prochain, nous venons de dénicher le premier aperçu de l'iPhone 15 Ultra, le téléphone haut de gamme attendu pour remplacer l'actuel iPhone 14 Pro Max. La firme de Cupertino est pressentie pour changer la nomenclature de sa gamme en se calquant sur ce qu'elle a fait avec l'Apple Watch Ultra et la puce M1 Ultra.

Après l'Apple Watch Ultra et le processeur M1 Ultra du Mac Studio, Apple se prépare donc à lancer un iPhone 15 Ultra qui viendra chapeauter la gamme 2023, en lieu et place d'un iPhone 15 Pro Max. L'idée est de démarquer le téléphone de 6,7 pouces de l'iPhone 15 Pro de 6,1 pouces. Outre l'appellation, la société de Tim Cook devrait proposer des améliorations notables sur ce smartphone, avec probablement une finition titane et des capacités supplémentaires en matière de photographie, performances et autonomie de la batterie.

