Voici les bords ultra fins de l'iPhone 15 Pro

Les bords de l'iPhone sont de plus en plus fins avec les années, et l'iPhone 15 Pro devrait même aller plus loin et battre un record dans le secteur. Alors que nous avons déjà eu droit aux chiffres, en millimètres, nos confrères de 9to5Mac ont carrément créé un rendu avec le designer Ian Zelbo. Vous allez pouvoir voir ce qu'Apple nous présentera le mois prochain, ainsi qu'un comparatif avec les modèles actuels.

Un design ultra fin autour de l'écran

En 2017, Apple a révélé l'iPhone X, et si le design n'était pas une surprise pour ceux qui nous suivaient (les rumeurs avaient vu juste), le cadre incurvé qui s'étendaient presque d'un bord à l'autre étaient incroyables à l'époque. Pendant que les Android copiaient la firme à la pomme, Apple a lentement affiné le design facial de l'iPhone, en réduisant l'encoche, en affinant les bords et en introduisant la Dynamic Island. Pour la gamme 2023, Apple ira encore plus loin avec une réduction de plus 30 % de la largeur des bordures autour de l'écran OLED, ce qui devrait amener l'iPhone au top du marché sur ce point.

Selon les fichiers CAO obtenues par notre confrère et corroborés par Mark Gurman, les iPhone 15 Pro et Pro Max auront des bords d'une taille record de 1,5 mm. Grâce à la mise en œuvre du LIPO (surmoulage à faible pression d'injection), Apple peut réduire considérablement la taille du cadre. Cette technologie a déjà été utilisée pour l'Apple Watch Series 7, qui a introduit un écran vraiment bord à bord, permettant ainsi d'agrandir la dalle sans toucher le boîtier.



Par rapport à l'iPhone 14 Pro, dont les bords sont déjà très fins, l'iPhone 15 Pro marque une nette différence. Dommage que la Dynamic Island n'ait pas été également réduite, Apple attendant certainement l'iPhone 16 Pro pour y toucher.



Quant à ceux qui ont un iPhone X, XS ou 11, vous allez voir une différence incroyable, dixit Ian Zelbo.

Les nouveautés de l'iPhone 15

L'iPhone 15 Pro sera selon toute vraisemblance une mise à niveau significative, un peu comme l'iPhone 14 Pro l'an dernier. Outre le nouveau design, moins carré et plus fin que jamais, nous nous attendons à un cadre en titane, à l'arrivée du port USB-C au lieu du Lightninh, à un objectif de zoom périscopique x6 sur l'iPhone 15 Pro Max, de la puce A17 gravée en 3 nm et, malheureusement, à une augmentation de prix (mais avec 256 Go de base).



Du côté de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, ils auront droit à la puce A16, à la Dynamic Island, à une batterie plus conséquente, ainsi qu'au design amélioré. Mais les bordures ne devraient pas être aussi fines que les "Pro".



Qui a préparé plus de 1 000 euros pour s'offrir un nouvel iPhone à la rentrée ? Rendez-vous à priori le 13 septembre pour le keynote de l'iPhone 15 !