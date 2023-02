Le magnifique iPhone 14 Pro est en promotion à 1229 € (-100 €) !

Qu'elles sont rares les réductions sur l'iPhone 14 Pro, le meilleur iPhone à l'heure actuelle. Alors que les ventes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus peinent à décoller, les modèles "Pro" ont été en rupture de stock quasiment systématiquement depuis leur sortie en septembre 2022. Depuis le mois de février 2023, Apple a réussi à rattraper la demande et se permet même de proposer des réductions. Ainsi, vous pouvez économiser 100 euros sur le modèle le plus recherché !

Après la promotion sur les modèles de base, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, Amazon qui héberge la boutique officielle d'Apple sur son célèbre site, a également revu les prix des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max à la baisse. Une aubaine pour réaliser des économies substantielles que l'on pourra remettre pour les courses alimentaires, une sortie en famille, au pot pour les futures vacances ou bien dans un accessoires Apple comme une coque iPhone 14 ou un HomePod mini par exemple.

Pourquoi acheter l'iPhone 14 Pro

Inutile de vous répéter qu'il s'agit du meilleur iPhone du moment. L'iPhone 14 Pro est le plus recherché sur Internet, quelque soit la couleur. Son design parfait, ses performances et ses coloris spécifiques en font le meilleur allié des fans de la marque. Pour se divertir, travailler, jouer ou converser, il n'y a pas mieux sur le marché.



Si vous sortez de votre grotte, l'iPhone 14 Pro c'est :

Un écran OLED de 6,1 pouces rafraîchi à 120 images par seconde

Face ID dans la Dynamic Island pour une expérience unique

Un triple appareil photo avec un zoom optique x3

Un capteur LiDAR qui propulse l'AR à un autre niveau

Une puce A16 explosive qui fait tourner les derniers jeux sans sourciller

Une finition en acier haut de gamme

Des coloris élégants et exclusifs.

Résumer l'iPhone 14 Pro en quelques lignes n'est pas possible, alors consultez notre test complet de l'iPhone 14 Pro effectué à sa sortie.

Acheter l'iPhone 14 Pro à prix cassé

Au lieu de 1 329 €, l'iPhone 14 Pro en version 128 Go est à :

1229€ chez Amazon dans les quatre coloris.

Acheter l'iPhone 14 Pro Max au meilleur prix

Si vous voulez le modèle encore plus grand, mais avec les mêmes capacités (meilleur écran, meilleur appareil photo, meilleur processeur), alors il faut vous tourner vers l'iPhone 14 Pro Max.



Habituellement vendu à 1 479 €, l'iPhone 14 Pro Max en version 128 Go est à :

1379 € chez Amazon dans les quatre coloris

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.