Les iPhone 14 sont en promotion chez Amazon, le moment de se faire plaisir ?

Les promotions sur la dernière génération d'iPhone ne sont pas fréquentes, il faut dire que vu le succès de la gamme iPhone 14, Apple n'a pas vraiment besoin de brader les prix. Toutefois, malgré cette absence de prix plus accessibles, on retrouve quelques remises intéressantes sur le prix officiel.

Quelques promotions sur les iPhone 14

Comme très souvent, les meilleures réductions sur les derniers iPhone se trouvent chez Amazon France. À travers son compte officiel, Apple propose quelques remises très timides sur ses iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Découvrez les petites économies que vous pouvez faire en passant par Amazon plutôt que directement par l'Apple Store en ligne.

L'iPhone 14 est en promotion

Ce modèle d'iPhone détient de nombreux avantages, voici un petit aperçu des fonctionnalités exclusives à l'iPhone 14 que n’a pas la génération précédente : la détection des accidents de voiture, l'autonomie améliorée, le nouveau modem 5G plus performant, le mode Action pour les vidéos ou encore le Bluetooth 5.3 !



Actuellement, l'iPhone 14 en stockage 128 Go est au tarif de 904€ chez Amazon au lieu de 1019€, ce qui représente une réduction de -11%.

(PRODUCT)RED : 904€

Bleu : 919€

Lumière stellaire : 923€

Mauve : 929€

Minuit : 929€

L'iPhone 14 en promotion chez Amazon, c'est ici.

L'iPhone 14 Plus est en promotion

On retrouve ici un écran plus grand de 6,7 pouces, au-delà de ce détail, Apple propose les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que l'iPhone 14 et son écran de 6,1 pouces. Vous pourrez profiter de l'autonomie améliorée, de la détection des accidents de voiture, du Bluetooth 5.3 ou encore du modem 5G nouvelle génération pour profiter des meilleurs débits de votre opérateur mobile.



Pour le moment, l'iPhone 14 Plus en stockage 128 Go est au tarif de 1025€ chez Amazon au lieu de 1169€, ce qui représente une réduction de -12%.

Lumière stellaire : 1025€

Mauve : 1025€

Minuit : 1027€

Bleu : 1027€

(PRODUCT)RED : 1061€

L'iPhone 14 Plus en promotion chez Amazon, c'est ici.

L'iPhone 14 Pro est en promotion

Passons aux modèles Pro. Sans surprise, les réductions sont limitées, car ce sont les configurations qui rencontrent le plus de succès auprès des consommateurs. Qui dit stock qui s'écoule vite, dit forcément peu de raison de faire des promotions.

Aujourd’hui, chez la majorité des revendeurs, on ne retrouve aucune réduction sur l'iPhone 14 Pro. Cependant, chez Amazon, vous pouvez tout de même gagner quelques euros par rapport au prix officiel.

Actuellement, l'iPhone 14 Pro en stockage 128 Go est au tarif de 1300€ chez Amazon au lieu de 1329€.

Argent : 1300€

Or : 1302€

Violet intense : 1321€

Noir sidéral : 1329€

L'iPhone 14 Pro en promotion chez Amazon, c'est ici.

L'iPhone 14 Pro Max est en promotion

Avec l'iPhone 14 Pro Max, vous profiterez un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec le ProMotion (120 Hz) et l'écran toujours activité. Comme pour l'iPhone 14 Pro, on retrouve aussi la Dynamic Island qui offre une nouvelle façon d'interagir avec son iPhone. Les réductions ne vous feront pas dire "Woaw", mais c'est toujours quelques euros de gagnés.



Actuellement, l'iPhone 14 Pro Max en stockage 128 Go est au tarif de 1419€ chez Amazon au lieu de 1479€ (-4%).

Violet intense : 1419€

Or : 1447€

Argent : rupture de stock (mais disponible dans les autres stockages)

Noir sidéral : rupture de stock (mais disponible dans les autres stockages)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.