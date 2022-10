iPhone 14 Pro : le meilleur smartphone au monde pour faire des selfies

D'après l'expertise poussée de DXOMARK, l'iPhone 14 Pro est le meilleur smartphone au monde pour prendre des photos ou des vidéos avec la caméra frontale. Il est bien évidemment également dans le haut du panier lorsqu'il s'agit d'utiliser les capteurs au dos. Voilà une nouvelle recompense après l’oscar du meilleur écran de smartphone.

iPhone 14 Pro : le roi du selfie, c'est bibi

L'entreprise DXOMARK vient d'effectuer une expertise scientifique qui permet de confirmer que l'iPhone 14 Pro est le meilleur smartphone au monde pour prendre des selfies. Avec ses plus de 15 ans d'expérience, DXOMARK possède un protocole assez poussé pour tester de multiples objets électroniques et ainsi les comparer.



D'après les résultats obtenus, l'iPhone 14 Pro est même le deuxième meilleur smartphone en photo lorsque l'on prend toutes les caméras présentes à l'intérieur. Il se place derrière le Honor Magic4 Ultimate sorti en mars 2022 au prix de 1211 €.



Quoi qu'il en soit, si vous aimez vous prendre vous-même en photo, il vous faut absolument un iPhone 14 Pro selon DXOMARK. Le nouveau système d'autofocus couplé à une ouverture focale plus large de f/1.9 contre f/2.2 sur l'iPhone 13 Pro sont les atouts majeurs qui font passer l'iPhone 14 Pro au niveau supérieur.

L'iPhone 14 Pro qui se prend en selfie

Pour rappel, l'autofocus permet d'améliorer la rapidité à laquelle votre visage est capté par l'appareil tout en définissant plus facilement le champ de vision global. Un ajout qui permet donc de faire gagner 11 points à l'iPhone 14 Pro dans le classement DXOMARK, ce qui a pour conséquence de le placer d'un tout petit point devant le Huawei P50 Pro dans la catégorie.



Même si tout n'est pas parfait, l'iPhone 14 Pro a également le droit de prendre la tête du classement dans la partie vidéo à la caméra frontale. Là encore, le smartphone d'Apple est le smartphone ultime pour se prendre en vidéo.



Ce n'est pas pour rien qu'il est le téléphone le plus utilisé au monde par les youtubeurs et autres qui partagent régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Sans parler de sa popularité générale chez les jeunes qui sont les rois du selfie photo et vidéo.