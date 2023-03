Messi a offert un iPhone 14 Pro 24 carats à tous ses coéquipiers après la Coupe du Monde

À la suite de la victoire historique de l'Argentine à la Coupe du monde de football au Qatar, Lionel Messi a fait un magnifique cadeau à ses coéquipiers et à son staff : chacune des 35 personnes a reçu un iPhone 14 Pro en or 24 carats.



Les téléphones, créés par le designer d'iPhone personnalisé, iDesign Gold, arborent un boîtier en or 24 carats avec l'emblème de l'équipe nationale de football d'Argentine à côté du nom et du numéro de chaque joueur. La commande aurait coûté à Messi environ 150 000 euros.

Beau cadeau après la Coupe du Monde 2022

L'Argentine a remporté la Coupe du monde de football 2022 en décembre, après avoir battu la France aux tirs au but, suite à un incroyable match nul 3-3 en prolongation. Messi a reçu le trophée du meilleur joueur du tournoi. Cette victoire historique est la première victoire en Coupe du monde de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de football de tous les temps.



Le patron de la société iDesign Gold, Ben Lyons, a remis en main propre la commande d'iPhones à Messi, qui a d'ailleurs tout récemment remporté le prix du meilleur joueur de l'année aux Best FIFA Football Awards. iDesign Gold n'en est pas à son coup d'essai, Kylian Mbappé et Neymar du PSG faisant partie de sa célèbre clientèle.

Est-ce un meilleur iPhone ?

Si vous les trouver incroyables, sachez que vous pouvez précommander un iPhone 14 Pro personnalisé en plaqué or à partir de 4 000 £, soit environ 4 500 €. Si le modèle "or" est trop bling-bling pour vous, la société propose également des modèles en noir et or, blanc et or, or rose, platine ainsi que des modèles en cuir. En tout cas, ce ne sont pas les coloris les plus populaires sur iPhone.



Rappelons d'ailleurs que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont déjà proposés en coloris or par Apple, mais bien moins voyant.