Un iPhone 14 sauve la vie d’un jeune américain après une chute en voiture dans le canyon

Avec sa gamme iPhone 14, Apple a tout fait pour vous sauver de situation délicates. Parmi les fonctionnalités révolutionnaires, on retrouve la détection des accidents de voiture qui permet à l’iPhone de contacter les secours de manière autonome et… le SOS d’urgence par satellite pour passer un appel dans une zone blanche. Ces deux fonctionnalités ont permis de sauver la vie d’un américain, il y a quelques jours.

Encore un miracle grâce à l’iPhone 14

Un épisode dramatique s'est transformé en une histoire de survie grâce à la technologie innovante de l'iPhone 14. Un homme a miraculeusement survécu après avoir conduit sa voiture hors d'une falaise et chuté à une profondeur de 122 mètres dans un canyon près de Los Angeles. Il a été sauvé grâce aux fonctionnalités de détection d'accident et de SOS d'urgence par satellite de son iPhone 14.

Le lieu de l'accident étant hors de portée de la couverture cellulaire et Wi-Fi, le jeune homme s’est retrouvé isolé et pris au piège dans son véhicule. Toutefois, son iPhone 14 a automatiquement détecté la gravité de l'accident et envoyé un message d'urgence via une connexion satellite.

Le message d'urgence contenait des informations de localisation précises, qui ont immédiatement été reçues par une équipe de recherche et de sauvetage locale. Guidés par ces informations, les secours ont pu localiser rapidement l'homme et le secourir à l'aide d'un hélicoptère et d’une équipe entraînée pour ce genre d’opération dangereuse. Steve Goldsworthy, chef des opérations de sauvetage, a déclaré:

Cet homme était piégé dans un canyon avec presque aucun moyen de s'échapper. Sans l'aide précieuse de l'iPhone, nous aurions eu beaucoup de difficulté à le localiser, et il aurait pu passer inaperçu.

Apple a activé par défaut la fonction de détection d'accident sur tous les modèles d'iPhone 14. Le SOS d'urgence par satellite, cependant, nécessite une mise à jour vers iOS 16.1 ou une version ultérieure.