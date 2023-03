L'iPhone 14 jaune arrive de façon imminente d'après Gurman

Il y a plus de 72 heures, une publication très sérieuse sur le réseau social Weibo faisait parler d'elle dans tous les médias. Celle-ci prétendait qu'Apple était en train de préparer l'arrivée d'un iPhone 14 en finition jaune. Aujourd'hui, le journaliste Mark Gurman confirme sur son compte Twitter que le lancement de cette nouvelle couleur est imminent.

L'iPhone 14 jaune arrive !

C'est une habitude qui est récurrente chez Apple, à chaque fin de premier trimestre de l'année qui suit la commercialisation d'une nouvelle gamme d'iPhone, Apple présente une nouvelle couleur pour ses iPhone. En 2022, le géant californien avait annoncé en mars des iPhone 13 vert et des iPhone 13 Pro vert alpin, une couleur absolument magnifique qui avait fait craquer des millions de personnes à travers le monde. Dans le cadre de ce lancement, il n'y avait aucune nouveauté, Apple avait juste l'intention de proposer un nouveau coloris pour espérer convaincre des clients qui n'avaient pas encore sauté le pas pour renouveler leur vieux iPhone.



Pour 2023, Apple serait sur le point d'annoncer un nouvel iPhone 14 en coloris jaune. Même approche, les clients n'auront aucune nouvelle fonctionnalité, mais juste une nouvelle finition qui s'ajoutera aux autres déjà disponibles.

Aujourd'hui, cette indiscrétion qui affirme qu'Apple va lancer un iPhone 14 jaune a été validée par Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg a écrit dans un tweet que le lancement est imminent. Cette information est également appuyée par MacRumors qui explique avoir obtenu comme indication que l'équipe de relations publiques d'Apple prévoie un briefing sur les produits avec les journalistes ce mardi 7 mars.



Si cela se confirme, on peut s'attendre à la présentation de l'iPhone 14 jaune dès le début de l'après-midi dans un communiqué de presse sur la News Room du site d'Apple. La firme de Cupertino pourrait aussi profiter de cette publication pour dévoiler l'arrivée de nouvelles coques annoncées par les rumeurs ce week-end. Apple prévoit de rendre sa coque en cuir disponible en deux couleurs supplémentaires pour l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, dans le cadre d'une prochaine collection de printemps. Les couleurs ajoutées seraient le Violet Profond et le Brun Doré, deux couleurs qu'Apple a déjà proposées par le passé.



Le violet profond était une option de couleur pour la série de coques en cuir pour iPhone 12, tandis que le brun doré reste une option pour la série d'accessoires en cuir pour iPhone 13. Apple a également fourni le porte-clés en cuir AirTag en brun doré.

Apple s’apprête donc à recycler les couleurs des protections des modèles précédents, comme elle l’a fait pour le vert des coques iPhone 11 que l’on retrouve sur l'iPhone 14.