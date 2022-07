Les porte-clés et lanières Apple pour AirTags en super promo !

Si vous possédez des AirTags, les petits traqueurs d'Apple, vous avez probablement besoin de les protéger ou du moins de les attacher à un sac, un vélo ou que sais-je. Plutôt que d'investir une somme aussi importante dans un accessoire que dans l'appareil lui-même, mieux vaut regarder les bonnes affaires. Alors que nous avions proposer un dossier avec une sélection d'accessoires tiers pas chers pour AirTags, cette fois ce sont les produits Apple qui sont à prix canon grâce à une jolie réduction sur plusieurs modèles.



Les AirTags eux-mêmes sont d'ailleurs actuellement à 94 euros les 4 au lieu de 119 euros.

Le porte-clefs havane en cuir d'Apple

Les porte-clés Apple pour Airtag

Le plus vendu et l'un des plus onéreux n'est autre que le porte-clefs en cuir d'Apple, en coloris "havane". Semblable aux bracelets de montre Hermès par exemple, il propose une finition exemplaire et un maintien irréprochable pour un AirTag. Voici comment Apple le présente :

Ce porte-clés en cuir est fabriqué avec soin à partir de matériaux de premier choix. L’acier inoxydable est aussi beau que résistant, tandis que le cuir européen au tannage exceptionnel est particulièrement doux au toucher. Il épouse parfaitement le contour de votre AirTag afin que celui-ci ne risque pas de tomber.



Si vous êtes déjà fan, sachez que son prix passe de 39 euros à :

Si vous cherchez un modèle noir, vous pouvez le trouver à

Les lanières Apple pour Airtag

L'autre star parmi les accessoires pour AirTags est la lanière. La version d'Apple est en silicone ou en cuir et se décline dans plusieurs coloris très sympathiques. Elle a deux intérêts principaux : son prix et sa compacité. La version siliconée est d'ailleurs très résistante.



Voici comment Apple la présente :

À la fois légère et résistante, cette lanière est constituée de polyuréthane et permet d’attacher solidement votre AirTag à votre sac. Elle encercle et maintient parfaitement votre AirTag, afin qu’il ne quitte pas l’objet auquel vous l’avez fixé.

Si vous êtes déjà fan, sachez que son prix passe de 35 euros en silicone à :

Pour la version cuir, c'est également intéressant car au lieu de 45 euros, vous l'aurez à :

