Le Pape Léon XIV porte une Apple Watch lors de sa première messe

Le nouveau souverain Pontife aurait apparemment très bon goût en matière de montre. Lors de sa messe inaugurale, le Pape Léon XIV a élevé une hostie tout en révélant involontairement une Apple Watch, suscitant un vif débat parmi les passionnés d’horlogerie en ligne.

Apple au Vatican

Bien que l’Apple Watch soit clairement identifiable, une autre montre, brièvement visible sous sa manche la veille, lors de sa première apparition publique en tant que Pape, a enflammé la toile. Les spéculations sont allées bon train : s’agissait-il d’une Wenger Swiss Military 7223X, épuisée immédiatement après le reportage d’Esquire ? Une Casio ? Peut-être une Rolex (on en doute fortement) ? Le mystère demeure sur ce point.

En revanche, Nick Gould, autoproclamé « expert en repérage de montres », a confirmé que le Pape Léon XIV portait l’Apple Watch lors de sa première messe solennelle, précisant qu’il la portait déjà en tant que cardinal. On aperçoit la couronne digitale qui dépasse de la manche sur la première photo.



Pour confirmer tout cela, l’utilisateur Alexander Humbolt a exhumé une photo sur Reddit datant du mois d’août 2024, montrant alors le cardinal bénissant un paroissien à environ 19h35, la fameuse Apple Watch au poignet. Je vous laisse deviner le modèle, alors qu’on attend une Apple Watch 11 sous watchOS 12 pour septembre prochain.

Bien que l’image soit trop floue pour confirmer si le Pape avait fermé ses anneaux d’activité, il est certain que les escaliers de la Cité du Vatican offriront au nouveau Pape Léon 14 de nombreuses occasions d’atteindre ses objectifs sportifs. Mais au sujet de son autre tocante, plus traditionnelle, il faudra patienter pour en savoir plus.