De nouvelles coques violette et brune à venir pour les iPhone 14

Les options de couleurs des coques pour iPhone et iPad, ainsi que des bracelets pour Apple Watch sont souvent rafraîchies au printemps, et il semble que cette tendance se poursuivra cette année, Apple ayant prévu d’ajouter quelques coloris pour les accessoires des iPhone 14, sans pour autant révolutionner la gamme.

Des coloris en plus pour les coques iPhone

Une fois de plus, c’est Majin Bu qui partage l’information, expliquant qu'Apple prévoit de rendre sa coque en cuir disponible en deux couleurs supplémentaires pour l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, dans le cadre d'une prochaine collection de printemps. Les couleurs ajoutées seraient Violet Profond et Brun Doré, deux couleurs qu'Apple a déjà proposées par le passé. Les options de couleurs existantes pour la version cuir des protections comprennent Terre de Sienne, le Vert Forêt, Encre Violette, le Minuit et l'Orange.

Le violet profond était une option de couleur pour la série de coques en cuir pour iPhone 12, tandis que le brun doré reste une option pour la série d'accessoires en cuir pour iPhone 13. Apple a également proposé le porte-clés en cuir AirTag en brun doré.



Apple s’apprête donc à recycler les couleurs des protections des modèles précédents, comme elle l’a fait pour le vert des coques iPhone 11 que l’on retrouve sur l'iPhone 14. Majin Bu a divulgué avec précision certaines couleurs de coques pour iPhone par le passé, ce qui lui confère une bonne réputation.



Apple a présenté de nouvelles options de couleurs de printemps pour les coques MagSafe d'iPhone 13 et les bracelets d'Apple Watch le mardi 8 mars de l'année dernière, de nouvelles options de couleurs pourraient donc être annoncées dès cette semaine si Apple s'en tient au même calendrier cette année.



Rappelons enfin qu’une édition jaune de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus pourrait être annoncée à peu près en même temps que les nouveaux étuis et bracelets.