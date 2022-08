Les coques colorées de l'iPhone 14 se montrent sur Twitter

Dans quelques semaines, Apple annoncera sa nouvelle gamme d'iPhone 14. Alors que la production du nouvel iPhone bat son plein, les premières coques commencent à apparaître sur le web. Et pour ne rien gâcher, il s'agit apparemment des coques officielles qu'Apple présentera en même temps que les iPhone 14 lors de son keynote du 7 septembre.

Les premières coques pour iPhone 14

Le leaker Majin Bu, connu ses partages en avant-première de produits et accessoires Apple, parle de "clones identiques" aux étuis de l'iPhone 14.



Le fan de Dragon Ball nous montre huit étuis différents en silicone. Bien qu'il explique ne pas être sûr que ce soit les couleurs officielles, il convient de rappeler que Bu a souvent été très précis sur ses fuites, contrairement à d'autres.



Les coques iPhone 14 sont disponibles en :

Jaune

Rouge

Bleu marine

Violet

Menthe

Rose

Bleu minuit

Noir

Ce sont donc les coques en silicone qui seront probablement présentées aux côtés des modèles en cuir. Tout cela n'est pas surprenant car les fichiers CAO à destination des accessoiristes ont fait surface il y a un peu plus d'un mois, Apple leur permettant de se préparer à la sortie des nouveaux iPhone 14.



Pour ce qui est des couleurs des iPhone 2022 en eux-mêmes, voici ce que nous savons à date :

iPhone 14 / iPhone 14 Max : vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge.

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max : Vert, violet, argent, or et graphite.

Ce que nous savons de l'iPhone 14

Pour ses iPhone 14, Apple a prévu de grands changements, en tout cas sur certains modèles. Le plus grand s'appellera iPhone 14 Max, un modèle de 6,7 pouces qui remplacera le petit iPhone 14 Mini de 5,4 pouces qui n'a pas été reconduit. Mais les évolutions majeures seront réservées aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max avec un nouveau design sans encoche, un appareil photo principal de 48 Mp, une nouvelle caméra frontale, une puce A16, un écran toujours allumé et... un prix en hausse.