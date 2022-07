L'iPhone 14 Max cumule un retard inquiétant sur la production

Dans 2 mois, Apple présentera la nouvelle gamme d'iPhone, on devrait y retrouver quatre modèles distincts : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Si pour le moment tout se passait bien, le planning pour la production de l'iPhone 14 Max pose un problème aujourd'hui.

Des délais qui risquent de rapidement devenir incontrôlable pour l'iPhone 14 Max

Dans un récent tweet publié par l'analyste Ross Young, nous pouvons constater une certaine inquiétude en ce qui concerne la production de l'iPhone 14 Max. Les expéditions d'écrans par les fournisseurs sont "très en retard" par rapport au calendrier qu'avait initialement prévu Apple.



Les écrans de l'iPhone 14 Max et de l'iPhone 14 Pro Max auront la même taille (6,7 pouces), mais ils ne possèderont pas les mêmes technologies. L'un proposera le taux de rafraîchissement ProMotion en 120 Hz (le Pro Max) et l'autre conservera l'ancienne technologie qui limite toujours le rafraîchissement à 60 Hz.

Reste à voir maintenant si Apple va réussir à gérer les retards et stocker un maximum d'iPhone 14 Max pour les précommandes et les premières semaines après la commercialisation. L'autre choix que pourrait privilégier le géant californien, c'est d'imposer aux consommateurs un lancement différé, dans un premier temps de mettre les iPhone 14 qui ont réussi à être produits en grande quantité et dans un second temps les iPhone 14 qui ont rencontré des retards de production !



Une fois que l'iPhone 14 Max sera mis en vente, Apple et les revendeurs peuvent s'attendre à un énorme succès. Pour la première fois, un iPhone de 6,7 pouces d'Apple ne sera pas accompagné des caractéristiques "Pro".



Via