Kuo : les difficultés de production des iPhone 14 Pro vont avoir un impact majeur

Depuis plusieurs semaines, nous savons que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max font face à différentes problématiques qui empêchent de suivre un bon rythme de production dans les usines chinoises. Il y a eu pendant un long moment des difficultés d'approvisionnement et désormais ce sont des démissions massives chez Foxconn suite à plusieurs émeutes survenues aux abords de l'usine de Zhengzhou. Tout cela va avoir un impact majeur sur la quantité d'iPhone expédié selon Ming-Chi Kuo !

L'analyste tire la sonnette d'alarme

Dans un nouveau rapport publié il y a quelques minutes, l'analyste Ming-Chi Kuo exprime une certaine inquiétude concernant la production des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max dans la période de l'année la plus importante pour Apple : Noël. Kuo affirme qu'Apple va devoir revoir ses prévisions à la baisse pour les expéditions des deux smartphones haut de gamme.



D'après les informations obtenues jusqu'ici, Kuo est dans la capacité de déclarer que les expéditions à venir pour les iPhone 14 Pro et Pro Max seront inférieurs de 15 à 20 millions d'unités par rapport aux objectifs que s'était fixés Apple. N'oublions pas que l'entreprise n'avait pas pu anticiper cette vague de démissions chez Foxconn, s'apercevant des excellentes ventes des derniers iPhone, il était logique que la firme de Cupertino vise très haut !

Voici ce que divulgue Kuo dans son rapport :

Le taux moyen d'utilisation de la capacité de l'usine d'iPhone de Zhengzhou n'était que d'environ 20 % en novembre, et il devrait s'améliorer à 30 à 40 % en décembre. Pegatron et Luxshare ICT ont obtenu environ 10 % des commandes d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de Foxconn, respectivement. Mais les expéditions de masse ne seront pas avant la fin décembre au plus tôt. Selon les progrès de la reprise de la production de la série iPhone 14 Pro, les expéditions en décembre étaient encore nettement inférieures aux attentes.

Dans la suite de son rapport, Kuo prédit qu'une "grande partie de la demande" pour la série iPhone 14 Pro "se dissipera" suite à l'écart entre l'offre et la demande. En raison de la "récession économique", les clients n'attendront pas que l'offre s'améliore. Certains clients abandonneront l'idée d'acquérir un iPhone 14 Pro et se rapprocheront d'une alternative proposée par un concurrent (Samsung, Xiaomi, Huawei...) et l'autre catégorie de clients (qui sont plus fidèles à l'écosystème Apple) s’intéresseront à des modèles moins coûteux comme l'iPhone 14/14 Plus ou un iPhone d'une précédente génération.



Kuo pense que "le revenu d'Apple pour l'iPhone au 4T22 pourrait être beaucoup plus bas que l'estimation du marché, de 20 à 30% ou plus". Si cela se confirme, ce serait un coup dur pour les résultats financiers d'Apple du dernier trimestre civil de 2022.

Autant dire que Ming-Chi Kuo vient de lâcher un énorme froid qui va rapidement inquiéter les investisseurs qui suivent attentivement ses différents rapports.