Aux États-Unis, Best Buy informe ses clients de la difficulté d'acheter un iPhone 14 Pro

Best Buy est l'un des plus gros revendeurs de produits Apple aux États-Unis, il est donc logique que l'entreprise obtienne des informations précises et pertinentes sur l'avenir des stocks d'iPhone dans les prochaines semaines. Selon le patron de Best Buy, acquérir un iPhone 14 Pro ou Pro Max va être d'une complication impressionnante.

Best Buy alerte sur les stocks vides

De précédents rapports ont affirmé qu'Apple va prochainement rencontrer de grandes difficultés à répondre aux commandes des revendeurs et à réapprovisionner ses Apple Store en iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Le problème est plutôt simple à comprendre, la production des derniers iPhone est ralentie en Chine à cause d'un regain de la Covid-19 ainsi que l'apparition de nouvelles restrictions du gouvernement et à côté, on retrouve une forte demande de la part des consommateurs.



Automatiquement, les délais de livraison s'envolent pour les deux modèles les plus populaires de la dernière gamme d'iPhone.

Selon Corie Barry, le PDG de Best Buy aux États-Unis, la disponibilité des iPhone 14 Pro et Pro Max va entrer dans une zone sombre. Plus on approche de Noël et moins les livraisons d'Apple dans les magasins Best Buy sont fréquentes.

Corie Barry a confié à Reuters :

L’un des endroits où on remarque une certaine pression (sur les stocks) est celui des iPhone iconiques haut de gamme.

Sans surprise, Best Buy ne sera probablement pas le seul revendeur aux États-Unis et dans le reste du monde à devoir augmenter considérablement les délais de livraison pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sur son site internet. Les deux nouveaux iPhone seront très difficiles à trouver au cours du mois de décembre. Selon une note de JP Morgan, les consommateurs doivent s'attendre à une pénurie sans précédent des derniers iPhone pour la période de Noël. Bien évidemment, Apple essaiera de limiter les dégâts, mais il y a peu de chances que les commandes soient toutes honorées dans les temps avant le 25 décembre.