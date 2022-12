Aux États-Unis, les clients Apple préfèrent acheter leur iPhone chez un opérateur !

Quand vous achetez un nouvel iPhone, vous avez deux choix : vous rapprocher d'un revendeur/opérateur où vous bénéficierez de réductions et d'avantages fidélité le plus souvent ou acheter sur l'Apple Store en ligne. Le désavantage du second, c'est que les promotions n'existent pas et vous n'aurez aucun privilège fidélité. Pour les Américains, le choix est vite fait !

Les Américains délaissent l'Apple Store en ligne pour les revendeurs et opérateurs

Selon une récente étude menée par le CIRP, les clients Apple aux États-Unis sont de moins en moins nombreux à acheter un iPhone sur l'Apple Store en ligne. Que la firme de Cupertino se rassure, ils ne s'intéressent pas à un concurrent, mais privilégient plutôt l'achat de leur iPhone directement chez leur opérateur ou à travers un revendeur.



La majeure partie des iPhone vendus aux États-Unis sont achetés dans les boutiques des opérateurs, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Le deuxième endroit le plus populaire pour acheter un iPhone est un Apple Store, tandis que Best Buy (le revendeur le plus populaire) représente une part de marché beaucoup plus faible.

La proportion des achats

Opérateur mobile en boutique physique ou en ligne : 67%

Apple Store en boutique physique ou en ligne : 24%

Autre 5%

Best Buy 4%

Cette approche peut s'expliquer par le fait que les forfaits avec un smartphone subventionné sont nettement plus courants aux États-Unis qu'en France où les forfaits sans engagement sont désormais les plus populaires.

Sans surprise, avec les forfaits sans engagement à moins de 20€ par mois, on n'obtient pas d'iPhone à un tarif ultra-compétitif, pour cela, il faut s'engager sur 24 mois !

Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment le choix pour profiter d'un forfait mobile avec beaucoup de data, les opérateurs ne cherchent pas à faire d'offres sans engagement vu le marché ultraconcurrentiel.



Voici ce que déclare le CIRP :

Plus de 75 % des ventes d'iPhone aux États-Unis se situent en dehors de l'univers de la vente au détail d'Apple et c'est un point faible pour Apple. Lorsqu'un client sélectionne son nouvel iPhone - le modèle, la capacité de stockage et même la couleur - un événement qui ne se produit que tous les deux ou trois ans ou plus pour la plupart des consommateurs, la plupart des ventes sont gérées par un vendeur de l'opérateur ou traitées sur le site Web d'un opérateur, le tout sous le contrôle minutieux d'Apple. Bien sûr, un vendeur ou un site Web d'opérateur dirigera les clients vers des accessoires et des garanties étendues, bien qu'ils ne donnent probablement pas de préférence aux offres d'Apple comme Apple le ferait certainement.

Cette étude prouve qu'aux États-Unis (comme sans doute dans d'autres pays), Apple s'appuie énormément sur les opérateurs mobiles pour la distribution de ses iPhone. Si demain Apple venait à perdre des partenariats avec des piliers comme AT&T ou Verizon, ce serait une catastrophe pour la part de marché de l'iPhone aux États-Unis !

