Buffett pense que les clients Apple préfèrent un iPhone à une 2e voiture

La réunion annuelle de Berkshire Hathaway s'est tenue hier et le milliardaire président-directeur général, Warren Buffett, a fait part de ses réflexions sur Apple. Affirmant une nouvelle fois que l'entreprise américaine est la meilleure que son conglomérat possède, il pense que les iPhone sont devenus plus importants pour les consommateurs qu'une deuxième voiture. Voici, d'après lui, les raisons pour lesquelles Apple est si puissante, la quantité d'actions AAPL détenues par Berkshire, et plus encore.

La puissance d'Apple

Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, est optimiste à l'égard d'Apple et achète des actions de la société depuis 2016. Même s'il a répété à plusieurs reprises - y compris aujourd'hui - qu'il ne comprenait pas les appareils comme l'iPhone, il comprend le comportement des consommateurs et à quel point les clients sont fidèles à Apple.



Pour tenter d'expliquer la puissance de cette fidélité, le mois dernier, Buffett a déclaré dans une interview qu'il pensait que les utilisateurs d'Apple ne renonceraient pas à l'iPhone même si on leur donnait 10 000 dollars.

Lors de la réunion annuelle du Berkshire ce week-end, il a fait part d'une autre idée de la puissance de la fidélité à Apple (via Yahoo Finance), en déclarant à Yahoo Finance que l'iPhone est une priorité par rapport à une deuxième voiture pour les utilisateurs :

Apple est dans une position où les consommateurs paient peut-être 1 500 dollars, ou quelque chose comme ça, pour un téléphone. Ces mêmes personnes paient 35 000 dollars pour avoir une deuxième voiture et, lorsqu'elles doivent renoncer à leur deuxième voiture ou à leur iPhone, elles renoncent à leur deuxième voiture. C'est un produit extraordinaire. Nous ne détenons pas 100 % d'un tel produit, mais nous sommes très, très, très heureux d'avoir 5,6 %, ou peu importe ce que c'est, et nous sommes ravis de chaque dixième de pour cent qui augmente.

La conviction de Buffett à l'égard d'Apple s'est renforcée au fil des ans. En 2020, il déclarait qu'Apple était "probablement la meilleure entreprise du monde".



Aujourd'hui, il a clairement indiqué qu'il considérait Apple comme le numéro un, en éliminant le "probablement" de sa phrase. Apple est "une meilleure entreprise que toutes celles que nous possédons" a-t-il ajouté.



À l'appui de cette affirmation, la part d'AAPL détenue par Berkshire (~5,6 %) vaut aujourd'hui environ 116 milliards de dollars. Et sur les quelque 300 milliards de dollars d'investissements en actions que possède Berkshire, Apple est la principale participation, avec près de 40 %. Voici les 5 principales participations de Berkshire Hathaway :

Apple : 116,31 milliards de dollars

Bank of America : 33,45 milliards de dollars

Chevron : 29,25 milliards de dollars

Coca Cola : 25,44 milliards de dollars

American Express : 22,40 milliards 22,40 milliards de dollars

À la suite de la publication des résultats du deuxième trimestre fiscal d'Apple, l'action AAPL a été dopée par les fortes ventes d'iPhone et le chiffre d'affaires record des services, même si le chiffre d'affaires global a légèrement baissé. Mais Apple avait prévenu dès le trimestre précédent.



