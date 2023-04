10 000 $ et vous n'achetez plus jamais d'iPhone ? Impossible selon Warren Buffett

La question est simple. Si en échange de 10 000 $, on vous propose de revendre votre iPhone et de ne plus jamais en posséder un, quelle serait votre réponse ? Pour Warren Buffett, 99 % d'entre vous diront non.

10 000 $ pour bannir l'iPhone de votre vie ?

Warren Buffett, homme d'affaires, investisseur à succès et milliardaire, s'est récemment exprimé auprès de CNBC. Détenant un nombre monstrueux d'actions AAPL en bourse via son fond d'investissements Berkshire Hathaway, il peut qu'être élogieux envers la marque.



Dernièrement, il a une nouvelle fois acheté massivement des actions de la pomme. Pour justifier cette décision, Buffett a fait un bref rappel sur la puissance d'Apple, sans oublier son PDG Tim Cook et bien évidemment l'iPhone qui n'en fini plus de gagner en popularité au fil des années.

Selon lui, Tim Cook gère cette entreprise d'une manière extraordinaire et l'iPhone est sans aucun doute le smartphone le plus addictif du monde. Encore mieux, il certifie qu'aucun utilisateur Apple sur la planète n'accepterait de se séparer de son iPhone et de ne plus jamais en racheter un en échange d'une somme de 10 000 $.



Une phrase forte au vu du montant conséquent évoqué ci-dessus même si elle est globalement vraie. L'objectif ici, démontré rapidement pourquoi il a autant confiance en cette société et surtout pourquoi il place autant d'argent dessus.



De notre côté, nous préférons garder l'iPhone que recevoir 10 000 $. Et vous, à partir de quel somme seriez-vous prêts à ne plus jamais utiliser un iPhone jusqu'à la fin de votre vie ? Cela inclus le futur iPhone 15 Pro…