Voici le rendu de l'iPhone 15 Pro par 9To5Mac

Après avoir partagé des images CAO exclusives le mois dernier, nos confrères de 9To5Mac ont recueilli tous les détails auprès des fabricants d'accessoires MFi pour leur permettre d'affiner l'ensemble et ainsi créer des rendus 3D les plus fidèles possibles. Les informations ont été en grande partie glanées par le leaker Max Weinbach, aussi collaborateur du média américain. Un travail de grande qualité.

L'iPhone 15 Pro sous toutes les coutures

Toutes ces informations ont été corroborées par de multiples sources, et nous sommes convaincus qu'il s'agit là du meilleur aperçu de l'iPhone 15 Pro à ce jour.

Pour information, ces informations viennent parfaitement compléter notre article sur les six nouveautés de l'iPhone 15 Pro paru il y a quelques jours.

Cadre en titane

Selon les analystes et les rumeurs les plus crédibles, l'iPhone 15 Pro serait une mise à jour importante, le plus grand changement étant un tout nouveau châssis en titane aux bords légèrement arrondis. Bien que subtils, les bords arrondis devraient constituer une amélioration notable en main, car de nombreux utilisateurs se sont plaints des bords tranchants de l'iPhone 14 actuel. Pour mémoire, Apple est passé d'un cadre complètement arrondi à un cadre à bord plat avec l'iPhone 12, et a conservé le design depuis.

Les appareils photo

Comme chaque année depuis l'iPhone 11, Apple s'apprête à augmenter à nouveau la taille des appareils photo de l'iPhone 15 Pro. La bosse de l'appareil photo est plus épaisse, mais le changement le plus notable concerne les lentilles saillantes. Les fichiers CAO montrent que la protubérance de chaque objectif a plus que doublé par rapport aux énormes appareils photo de l'iPhone 14 Pro. Voilà qui ne devrait pas ravir les clients déjà mécontents de cet aspect, surtout ceux qui utilisent régulièrement leur téléphone à plat sur une table ou un bureau.

En revanche, les fichiers "volés" indiquent que l'iPhone 15 Pro Max présente une protubérance de caméra plus petite ; cela pourrait être dû à une caméra périscopique, qui, selon les rumeurs, devrait arriver cette année exclusivement sur le modèle Pro Max, aussi appelé "Ultra".



En outre, l'iPhone 15 Pro sera doté d'une toute nouvelle technologie de capteur qui "capturera plus de lumière et réduira la surexposition ou la sous-exposition dans certains contextes".

Des bordures très fines

Autre changement significatif côté design, Apple a prévu d'étirer au maximum l'écran sans toucher au gabarit actuel, ce qui induira des bords très fins autour de la dalle. Les bords de l'iPhone 15 Pro ne mesurent que 1,55 mm, soit le meilleur ratio du marché.

La nouvelle couleur rouge

Toujours la partie esthétique avec la nouvelle couleur. Cette fois, Apple aurait prévu un rouge profond, le code couleur exact en hexadécimal étant 410D0D. Selon les rumeurs, cette couleur viendra s'ajouter aux couleurs habituelles d'Apple, à savoir le blanc, le noir de l'espace et l'or, et remplacera le violet profond.

L'USB-C sur les modèles iPhone 15

C'est un secret de Polichinelle, l'USB-C devrait enfin faire son apparition sur les iPhone 15. D'après les images d'un prototype qui ont fuité, le port USB-C est entouré d'un métal unique à la texture nervurée. Comme on peut s'y attendre, la recharge la plus rapide sera limitée aux câbles USB-C certifiés par Apple.

Boutons haptiques

Autre changement majeur, l'iPhone 15 Pro sera doté de boutons haptiques et de boutons de mise en sourdine à semi-conducteurs. Chacun aura son propre moteur haptique, et le bouton qui permet de passer du silence à la sonnerie (ou au vibreur) sera également capable de déclencher une action.

Dimensions

Grâce à la réduction des bordures, l'iPhone 15 Pro serait légèrement plus petit que l'iPhone 14 Pro, ce qui est une excellente nouvelle. Cette caractéristique et les bords plus arrondis devraient rendre la prise en main du téléphone beaucoup plus confortable. Pas de quoi contenter les fans du mini, mais c'est toujours ça de pris.

Concrètement, l'iPhone 15 Pro mesurera 70,46 mm par 146,47 mm pour une épaisseur de 8,24 mm, tandis que l'iPhone 14 Pro est légèrement plus grand, mais plus fin (71,45 mm par 147,46 mm pour une épaisseur de 7,84 mm).

Conclusion

Vous l'aurez compris, l'iPhone 15 Pro sera une étape majeure dans la gamme, avec son tout nouveau cadre en titane et ses bords retravaillés, la puce A17 en 3 nm, l'USB-C et les améliorations apportées à l'appareil photo, il ne manquera pas d'être populaire. On regrette toutefois qu'il n'aille pas plus loin sur la partie design, il faudra attendre l'iPhone 16 voire l'iPhone 17 pour avoir droit à une Dynamic Island encore plus discrète.



Rendez-vous en septembre 2023 pour le keynote de l'iPhone 15, précédé d'abord par le keynote d'iOS 17 le 5 juin.