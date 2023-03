Les boutons sensitifs de l'iPhone 15 Pro seront adaptés aux coques

C'était la grande question autour des boutons sensitifs qui sont censés équiper l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à venir, comment pourra-t-on s'en servir avec une coque ou des gants ? Et bien, après avoir appris qu'ils seront gérés par une puce dédiée permettant de les rendre actifs même appareil éteint, une source fiable a expliqué sur le forum de MacRumors qu'Apple a prévu de pouvoir personnaliser leur sensibilité.

Apple a tout prévu pour ses iPhone 15 Pro

Après avoir dévoilé la nouvelle puce à très faible consommation d'énergie permettant aux nouveaux boutons de volume, d'alimentation et "Action" de rester fonctionnels lorsque l'appareil est éteint, l'informateur a révélé qu'iOS 17 inclura un nouveau réglage qui permettra aux utilisateurs de personnaliser la sensibilité des boutons pour s'adapter à ces différents cas d'utilisation.

Les fabricants de coques pour iPhone reçoivent généralement des détails sur le design des prochains modèles d'Apple avant leur lancement, ce qui leur permet de modifier leurs produits afin de s'adapter aux modifications extérieurs (boutons, appareil photo, etc). Combiné au nouveau réglage de la sensibilité, ce changement devrait permettre d'éviter tout problème potentiel lié aux particularités des nouveaux boutons capacitifs, qui détecteront les actions utilisateurs et répondront à différents niveaux de pression grâce à un nouveau mécanisme de type Force Touch et au retour d'informations du Taptic Engine.



Conformément aux rumeurs précédentes, les boutons capacitifs à semi-conducteurs devraient être exclusifs aux modèles iPhone 15 Pro, les iPhone 15 standard conservant le même mécanisme de bouton traditionnel que sur les iPhone 14 qu'ils remplaceront. L'iPhone 15 Pro est également doté d'un nouveau bouton Action personnalisable qui remplace le bouton de mise en sourdine, et d'un bouton de volume unifié, comme sur le tout premier iPhone.



La gamme iPhone 2023 devrait être annoncée en septembre, conformément au calendrier de lancement habituel d'Apple. Un keynote dédié sera annoncé fin août, avec une présentation aux alentours du 10-15 septembre. Dans le même temps, Apple lancera la version finale d'IOS 17, dont la bêta est prévue pour le 5 juin.