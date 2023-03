Finalement, il y aura de vraies nouveautés dans iOS 17

Apple a apparemment modifié sa stratégie autour d'iOS 17, malgré le stade avancé de son développement. Le but étant d'ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités, ce qui laisse penser que la mise à jour pourrait être plus importante qu'on ne le pensait, selon le bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg. En même, c'est lui qui avait indiqué qu'Apple avait quelque peu laissé la nouvelle version de côté.

iOS 17 : mieux que prévu ?

En janvier dernier, Mark Gurman déclarait qu'iOS 17 serait une mise à jour mineure car dépriorisée par rapport au premier casque de réalité mixte tant attendu. Dans sa dernière newsletter "Power On", Gurman explique qu'un changement de stratégie au cours du processus de développement a permis d'ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Lorsqu'Apple a commencé à développer iOS 17, l'idée initiale était de l'appeler une version de mise au point - une version axée davantage sur la correction des bogues et l'amélioration des performances que sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités (ce qui n'est pas sans rappeler l'approche adoptée par l'entreprise avec Snow Leopard pour Mac OS X en 2009). L'espoir était d'éviter les problèmes d'iOS 16, une mise à jour ambitieuse qui a souffert de délais non respectés et d'un démarrage difficile. Mais plus tard dans le processus de développement, la stratégie a changé. La version 17 d'iOS devrait désormais présenter plusieurs fonctionnalités "agréables à avoir", même s'il manque une amélioration majeure comme l'écran de verrouillage remanié de l'année dernière. L'objectif du logiciel, dont le nom de code est "Dawn", est de cocher plusieurs des fonctions les plus demandées par les utilisateurs.

Reste que nous ne sommes pas plus avancés concernant les nouveautés prévues. Et malgré cette bonne nouvelle, les utilisateurs risquent de rester sur leur faim, étant donné qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'équivalent au lockscreen personnalisable.



Comme pour les précédentes mises à jour du système d'exploitation de l'iPhone, iOS 17 devrait être présenté en avant-première lors de la WorldWide Developers Conference (WWDC) d'Apple en juin, avant d'être lancé à l'automne en version finale. La mise à jour pourrait offrir une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités, telles qu'une expérience CarPlay de nouvelle génération, des modifications de Siri à base d'IA, la prise en charge du sideloading et des magasins d'applications alternatifs, la prise en charge du casque de réalité mixte d'Apple, et bien d'autres choses encore. La bêta 1 sera probablement lancée le 5 juin.