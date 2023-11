NameDrop, nouveauté d'iOS 17, ne plaît pas à la police

Pour mémoire, NameDrop a fait sensation à la sortie d'iOS 17 grâce à une superbe animation lorsqu'on colle pratiquement deux appareils Apple côte à côte, facilitant le partage de la fiche de contact, la sienne ou une autre à choisir. Il est même possible de filtrer les informations à envoyer. Autant dire qu'il n'est pas simple de "piquer" les informations d'une personne à son insu. C'est même impossible puisque l'iPhone ou l'Apple Watch doivent être déverrouillés. C'est ce qu'ont répondu les responsables d'Apple suite à la publication de la police de Carmi (Illinois) sur Facebook . Les départements de l'Ohio et de la Californie ont également eu la même démarche.

